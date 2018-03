Mielipide

ja Venäjä luisuvat diktatuuriin. EU on hajallaan ja Yhdysvallat sekaisin. Lähi-itä suistuu anarkiaan. Ilmakehä lämpiää, ja myrskyää.Tässä tausta, jota vasten aloin lukea Harvardin professorin Steven Pinkerin uutta kirjaa Enlightenment Now (Valistus nyt). Teos jatkaa siitä, mihin menestysteos The Better ­Angels of our Nature (Ihmisluonnon paremmat enkelit) meidät jätti.Pinker kasaa lisää todisteita ja tilastoja siitä, että me ihmiset olemme terveempiä, pitkäikäisempiä, rikkaampia ja tasa-arvoisempia kuin ikinä ennen.Miksi kaikki sitten näyttää menevän päin helvettiä?se selvästi: Pinker on oikeassa. Maailmasta on tullut paljon parempi paikka, eikä se ole mielipidekysymys.Vuonna 2000 YK:n 189 jäsenmaata sopivat vuosituhannen kehitystavoitteista. Kolme vuotta sitten julkaistiin raportti, jonka mukaan lapsikuolleisuus, aliravitsemus ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä olivat puolittuneet. Koulunkäynti oli lisääntynyt. Hiv, malaria ja tuberkuloosi olivat vähentyneet.Muutamassa vuodessa saavutettiin valtavia asioita – ja lisää voidaan tehdä. Voimme poistaa nälän, köyhyyden ja monet sairaudet. Keinot ovat olemassa.Mikä siis mättää?mielestä ongelmana ovat pahanilmanlinnut.Valistus löysi 1700-luvulla yleisavaimen ihmiskunnan ongelmiin. Se oli järki, tieteellinen metodi. Kun sitä käytetään, kaikki menee hyvin, professori lupaa. Ikävä kyllä, ihmisillä on taipumus hukata avaimiaan.Valistusta seurasi vastavalistus eli 1800-luvun romantiikka. Valistus oli antanut meille tieteen ja teollisen vallankumouksen, romantiikalta saimme kansallisuusaatteen ja Frankensteinin hirviön.Siitä lähtien edistysusko ja kulttuuripessimismi ovat ottaneet länsimaissa mittaa toisistaan.Friedrich Nietzschestä Jean-Paul Sartreen ja Edward Saidiin länsimaista on löytynyt ehtymätön virta ajattelijoita, joiden mielestä seisomme aivan tuhon partaalla.Pinker pilkkaa heitä kirjallisuudentutkija Hoxie Neale Fairchildin sitaatilla: ”Onttoja miehiä, jotka syövät alastonta lounastaan autiossa maassa Godot’ta odotellen.”maailmansodan jälkeen suuret visiot olivat vähän aikaa poissa muodista, mutta jo 1960-luvulla vasemmistolaiset haastoivat ”talouden kapean hyötyajattelun” romantiikan iskulauseilla.Pinkerin mukaan radikaalit raivasivat tien oikeistopopulisteille, jotka hyökkäävät nyt täyttä päätä järkeä ja totuutta vastaan.Pinker on taas oikeassa, puoliksi.ei ole kone vaan melankolinen eläin. Ihmiset voivat olla keskimäärin terveitä ja vauraita, mutta monen on vaikea sietää elämäänsä.Taustalla voi olla talouden muutos tai arvojen murros, mutta yksilön kohdalla se tarkoittaa sitä, ettei ihminen koe tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Hän on menettänyt merkityksellisyyden tunteensa.Eikä siihen auta, vaikka Pinker löisi pöytään sellaiset rätingit, ettei sinulla voi olla paha olla.ihminen tuntee itsensä heikoksi, hän voi haluta vahvan johtajan, joka saa hänet tuntemaan itsensä voittajaksi. Tarpeeseen vastaavat Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan ja tietysti Donald Trump, joka sanoi maanantaina, että olisi nujertanut Floridan kouluampujan vaikka paljain käsin.Johtaja luo kannattajistaan lauman vetämällä rajan ulkopuolisiin eli Trumpin tapauksessa esimerkiksi meksikolaisiin ja muslimeihin.Näitä ilmiöitä on mahdoton ymmärtää tuntematta ihmisten massapsykologiaa. Siksi natsismin joutuivat amerikkalaisille avaamaan Pinkerin vähättelemät kulttuurifilosofit, kuten Theodor Adorno, Hannah Arendt ja Wilhelm Reich.Nyt heitä tarvitaan amerikkalaisten käytöksen ymmärtämiseen.on oikeassa: monet maailman ongelmat voidaan ratkaista järjellä. Mutta myös kulttuurifilosofit ovat oikeassa: ihmisyys ei ole pelkkää järkeä.Asetelma on kuin jänisankka – kuva, jonka voi nähdä joko jäniksenä tai ankkana, muttei samaan ­aikaan molempina.Juuri siihen meidän pitäisi kuitenkin pystyä, jotta voimme ratkaista maailman lukuisat ongelmat ja olla tuhoutumatta ennen sitä.