Suurvallat ovat pikkumaisia ja kostonhaluisia

kolmio­draaman aikakausi – siinä on yksi nimi, jolla tätä aikaa voisi kutsua jälkikäteen.Nimen valinta ei ole nyt yhtä selvää kuin se oli toisen maailmansodan jälkeen. Idän ja lännen kahtiajaossa löytyi yksimielisyys ainakin siitä, että aikakauden nimi oli kylmä sota. Nyt aikakausi-ilmiön paikasta kilpailevat myös ainakin terrorismi, ilmastonmuutos ja tietoteknologia.Monen limittäisen kriisin joukosta erottuu kuitenkin suurvalta-asemista käytävä kamppailu, jossa Kiina ja Venäjä haastavat Yhdysvallat ja toisensa.esimerkkien valossa tämä ei ole hyvä tilanne. Historian kuluessa on syntynyt rumaa jälkeä, kun kolme valtiota tai useampi kilpailee johtoasemasta ja solmii vaihtelevia liittoumia keskenään.Asetelma ei ole nyt sama kuin vaikkapa 1800- ja 1900-lukujen moninapaisen Euroopan sodissa. Kilpakolmikosta yhdellä eli Yhdysvalloilla on toistaiseksi ylivoima. Kiina ja Venäjä ovat lisäksi haastajina eritasoisia. Suurvaltojen väliset sotatoimet eivät ole välitön uhka, paitsi hirveän virhearvion seurauksena.Haastaminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että haastajalle vallitseva tilanne ei kelpaa. Kiina haastaa Yhdysvaltoja jatkuvasti Aasiassa myös sotilaallisesti – ja johdonmukaisesti kiistää haastavansa. Venäjä haastaa, eikä edes kiistä sitä, vaan kertoo suoraan vaativansa suurvaltakohtelua.kolmikon kesken pahentavat epäluottamuksen lisäksi henkilöt.Tilanne rauhoittuisi huomattavasti, jos Yhdysvaltojen linjasta ei olisi epäselvyyttä, mutta presidentti Donald Trump on käsittämättömästi tehnyt tilaa haastajille kyseenalaistamalla kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä, joita Yhdysvallat on ollut itse luomassa.Venäjän presidentti Vladimir Putin on joukosta arvaamattomin, koska hän on myös heikoin. Estäminen ja rikkominen ovat tehneet Venäjästä näkyvän, mutta ovat myös pilanneet suhteet Yhdysvaltoihin, jonka tunnustusta Putin tavoittelee.Kiinan presidentti Xi Jinping on vaikuttanut joukon vakaalta mieheltä, joka haluaa vahvistaa kansainvälistä järjestystä, mutta ryhtyminen Kiinan elinikäiseksi yksinvaltiaaksi herättää vakavia kysymyksiä hänenkin aikeistaan.Eikä suurvaltojen kilpailu ole koh­te­liasta kamppailua vaan raakaa valtapeliä. Sen vertaaminen hiekkalaatikkoleikkiin on väärin, koska hiekkalaatikolla tunnetaan myötätuntoa ja kiitollisuutta. Suurvaltapelissä jäljellä ovat ahneus, turhamaisuus ja pikkumainen kostonhalu.