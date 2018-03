Mielipide

aloittamista halutaan nopeuttaa poistamalla pääsykokeet ja siirtymällä ylioppilastodistukseen perustuvaan valintaan. Nykyiset ongelmat eivät kuitenkaan johdu pääsykokeista vaan siitä, että aloituspaikkoja on paljon vähemmän kuin hakijoita.Pääsykokeilla on kaksi tärkeää tehtävää: ne mittaavat hakijoiden opiskelumotivaatiota ja varmistavat, että opintonsa aloittavilla on riittävät perustiedot. Ylioppilas­todistuksen pohjalta tehdyllä opiskelijavalinnalla ei ole näitä hyötyjä – varsinkaan, jos kaikkien alojen ­valinnoissa painotetaan samoja yleishyödyllisiä aineita, kuten matematiikkaa ja äidinkieltä.mennään, jos opiskelutoiveistaan epävarmat lu­kiolaiset jättävät ottamatta kursseja muista aineista, jotta jaksaisivat opiskella matematiikkaa. Muilla ­tieteenaloilla jouduttaisiin silloin ­sisällyttämään yliopisto-opintoihin asioita, jotka tulivat aikaisemmin opiskelijoille tutuiksi jo lukiossa tai viimeistään pääsykokeeseen valmistautuessa. Jotta yliopistotutkinnot eivät paisuisi, niiden tietosisältöä olisi vastaavasti karsittava syventävistä kursseista. Tämä johtaisi yli­opistotutkintojen laadun heikkenemiseen.Matematiikan ja äidinkielen arvosanojen painottamisesta seuraisi myös, että näiden aineiden ylioppilaskirjoituksia uusittaisiin entistä enemmän. Nykyisin arvosanaa saa korottaa kerran, mutta vastedes on tarkoitus sallia useampia yrityksiä. Koska uusimaan tulevilla olisi jo kokemusta ylioppilaskirjoituksista, he luultavasti pärjäisivät niissä paremmin kuin ensimmäistä koettaan suorittavat. Ensikertalaisten olisi siis nykyistä vaikeampi saada hyviä arvosanoja. Ilmiö on havaittu yli­opistojen pääsykokeissa. Siksi ensikertalaisille on omat valintakiintiöt.Avoimen yliopiston väylää on esitetty laajennettavaksi, jotta huono menestys pääsykokeissa tai ylioppilaskirjoituksissa ei estäisi yliopisto-opintoja. Jopa viidennes opiskelijoista voitaisiin ottaa tätä kautta. Kiintiöiden käyttö on kuitenkin ­ongelmallista: se asettaa hakijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Lisäksi avoin yliopisto on ensisijaisesti tarkoitettu jo työelämässä olevien yleissivistävään koulutukseen.kokonaisuudesta uhkaa tulla sekava. Olisi ­parempi, että useammat saisivat ­kokeilla haluamansa alan yliopisto-opintoja ja varsinainen tutkinto-opiskelijoiden valinta tehtäisiin näyttöjen eli opintomenestyksen perusteella. Tämä monien OECD-maiden käytäntö on tärkeä syy siihen, että näissä maissa korkeakouluopinnot aloitetaan ja saadaan valmiiksi nuorempana kuin Suomessa.Meillä vain pieni osa nuorista pääsee haluamaansa opiskelupaikkaan ensi yrittämällä. Muut miettivät, kannattaako ottaa vastaan opiskelupaikka joltain muulta alalta, vaikka silloin menettää ensikertalaiskiintiön edun. Monet päättävät pitää välivuoden ja osallistuvat seuraavana vuonna taas pääsykokeisiin – tulevaisuudessa siis ylioppilas­kokeen uusintaan.seula on tiukka, ulkopuolelle jää aina hakijoita, ­jotka olisivat suoriutuneet opinnoista erinomaisesti. Samaan aikaan ­sisään pääsee hakijoita, joille ala on pettymys ja joiden motivaatio loppuu kesken.Nykyään halutaan, että kaikki ­sisään otetut myös valmistuvat, ­joten yliopistojen opetushenkilökunnan edellytetään motivoivan opiskelijoita ja järjestävän heille henkilökohtaista ohjausta. Tämä ­sitoo paljon henkilöstöresursseja ja käytännössä heikentää yliopistojen mahdollisuutta päästä tieteellisesti kansainväliselle huipulle.Molemmat ongelmat ratkeaisivat sillä, että perusopintoja tarjottaisiin aiempaa laajemmalle joukolle ja ­lopullinen karsinta tehtäisiin vasta aineopintoihin siirryttäessä. Näin useampi hakija pääsisi näyttämään kykynsä, valintakriteerit olisivat kaikille samat, ja tutkinnon saisivat suorittaa kokonaisuudessaan ne, joilla on siihen opintomenestyksen perusteella parhaat edellytykset.Vaikka suosituimmilla aloilla suurin osa opiskelijoista karsiutuisi, yliopisto-opiskelu olisi heillekin hyödyllisempää kuin lukiossa opittujen asioiden uudelleen pänttääminen pääsykokeiden tai ylioppilaskokeen uusintaa varten. Koeaikana läpäistyt kurssit ovat aitoja opintosuorituksia, jotka voi sisällyttää vapaa­valintaisina opintoina tai sivuaineena toisen alan tutkintoon.