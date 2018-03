Mielipide

Tuntuuko, että kosketusnäyttö hylkii sormeasi? Et ole ainoa

ja palvelu­muotoilu ovat nykypäivän avainasioita. Niissäkin sukupolvet vaihtuvat ja vaatimukset muuttuvat.Täällä digitalisaatio-Suomen ytimessä puhelin kasvaa käteen kiinni. Pankki- ja vakuutusasiat, aikataulujen selvittäminen, matkalippujen hankinta, parkkimaksut ja lähes kaikki muut arjen perustoimet sujuvat älypuhelimella sormen käänteessä.Mitä enemmän palveluita käyttää, sitä vähemmän niiden viiveitä ja toimimattomuuksia sietää.Esimerkiksi maanantaina karttapalveluun päivittymättä jäänyt tietyö aiheutti minulle neljän minuutin ajoajan pidentymisen. Lisäksi elokuvien suoratoistopalvelu on pätkinyt jo kolmesti viikon aikana. Useita minuutteja valui tämänkin takia hukkaan.Äitini hankki helmikuussa elämänsä ensimmäisen älypuhelimen. Kotopuolessa mobiilipalveluista olisi paljon apua, sillä lähes kaiken asiakaspalvelupisteet ovat kadonneet tai vähintään katoamassa.Älypuhelin on vaativa opittava, jos käyttölogiikasta ei ole kokemusta. Lisäksi kosketusnäyttö tuntuu hylkivän kuin kiusallaan harjaantumatonta sormea. Vuosikymmenien kokemus käsillä tekemisestä ei valmenna näytön käsittelyyn.Sitkeällä harjoittelulla älypuhelimesta tulee toimiva ratkaisu, mutta vielä hetken varalla pitää olla näppäinpuhelin.Isoisä vaihtoi pankkia. Oli pakko. Hänelle raha on käteistä, ja sitä nostetaan tiskiltä. Vanha pankki lopetti perinteisen asiakaspalvelun, eikä virkailijan kanssa olisi enää päässyt juttusille aikaa varaamatta.Pankkiautomaatin käyttöä kyllä harjoiteltiin perusteellisesti. Ei onnistunut.Lähes 90 vuodessa päänuppi täyttyy monilla asioilla. Tallella saattaa olla kaikkien omistettujen autojen rekisterinumerot, Heikki Ikolan MM-kullan voittoaika Anterselvassa 1975, lukuisa määrä lankapuhelinnumeroita ja paljon muuta. Päähän ei vain enää mahdu pankkikortin tunnuslukua, saatikka sitä, miten pankkiautomaatilla toimitaan. Onneksi paikkakunnalla oli toinen pankki, josta toistaiseksi saa vielä palvelua.. Poika kysyi, mikä olikaan se jutska, jolla ennen kirjoitettiin.”Kirjoituskone.”