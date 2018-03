Mielipide

on keskusteltu viime viikkoina kiivaasti johtavien viranhaltijoiden rahankäytöstä ja hiippakunnan eri toimi­elinten rooleista. Keskustelu siitä, pätevätkö muualla julkis­hallinnossa ja kansalaisjärjestöissä noudatettavat huolellisen ja avoimen taloudenpidon pelisäännöt myös evankelis-luterilaisessa kirkossa, kolhii kirkon mainetta.Myönteistä on kuitenkin se, että hallinto on alkanut kiinnostaa me­diaa ja seurakuntalaisia.Kirkon hallinnolla on pidempi historiallinen painolasti kuin millään muulla julkisella instituutiolla. Monimutkainen hallinto on jäänyt monelle seurakuntalaiselle vieraaksi, eikä siitä ole juuri käyty julkista keskustelua. Parhaassa tapauksessa talouskohut saavat kirkon hallinnon uudistamiseen vihdoin vauhtia.voi yllättää, ettei kirkon hallinto noudata vallan kolmijako-oppia, jonka mukaan lainsäädäntö­valta, tuo­mio­valta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan. Tämä on keskeisin hyvän hallinnon periaate.Piispojen ja kirkkoherrojen valta kirkossa on joissain tilanteissa rajoittamatonta. Se on ehkä ymmärrettävää, kun on kyse kirkon opista ja uskosta. Samanlainen rajoitta­maton valta ulottuu kuitenkin myös tavanomaisiin hallintokysymyksiin.Arkkipiispa toimii samaan aikaan puheenjohtajana kirkollisessa ”lainsäädäntöelimessä” eli kirkollis­kokouksessa ja keskushallinnon toimeenpanoelimessä eli kirkkohallituksen täysistunnossa. Piispat johtavat puhetta omien hiippakuntiensa tuomiokapituleissa.Teologisista syistä on luonnollista, että piispojen valta on rajoittamatonta piispainkokouksessa, joka käsittelee kirkon uskoa ja julistusta koskevia kysymyksiä. Muissa toimeenpanevissa elimissä piispojen asema muistuttaa sääty-yhteiskunnan ajasta, jolloin korkeassa sääty­asemassa olleet vallankäyttäjät eivät olleet alempisäätyisille vastuussa vallankäytöstään.on kirkkolain perusteella puheenjohtaja seurakuntansa ylimmässä päätöselimessä, seurakuntaneuvostossa. Samalla hän toimii seurakuntaneuvostossa valmistelijana, esittelijänä ja päättäjänä. Hallinnollisesti kirkkoherra on siis itsensä esimies. Kirkkoherra on määrittelemässä ja hyväksymässä esimiehenä tekemiään päätöksiä ja toimia, jotka koskevat häntä itseään kirkkoherrana.Valtionhallinnossa vastaava tilanne syntyisi, jos ministeri olisi samalla ministeriönsä kansliapäällikkö tai jos järjestön toiminnanjohtaja tai pääsihteeri olisi myös järjestön hallituksen puheenjohtaja.Sääty-yhteiskunnan piirteet näkyvät myös siinä, että papeilla eli pappissäädyllä on itsenäinen kiintiö eri päätöksentekoelimissä. Muilla työntekijäryhmillä ei ole vastaavia kiin­tiöitä.ja kirkkoherrojen rajoittamattoman vallan vuoksi luottamushenkilöiden on vaikea puuttua kirkon taloudessa havaitsemiinsa epäselvyyksiin ja johtamisongelmiin. Asiaa pahentaa, että kirkon johtavat viranhaltijat valitaan rajoittamattomaksi ajaksi.Viime aikoina seurakuntalaiset ovat tehneet paljon kanteluita tuomiokapituliin, Helsingin hiippa­kunnassa ruuhkaksi asti. Tämä vaikuttamiskanava ei kuitenkaan ole kovin tarkoituksenmukainen.Kirkolliset luottamushenkilöt ­eivät ole yleensä järjestäytyneitä ­eivätkä he muodosta yhteisiä kantoja. Yksi syy tähän on se, että piispojen ja kirkkoherrojen asema luottamuselinten puheenjohtajina heikentää luottamushenkilöiden keski­näistä yhteydenpitoa ja vahvistaa piispojen ja kirkkoherrojen valtaa entisestään. Pahimmassa tapauksessa seurakunnan luottamus­henkilöt ovat kumileimasimia, jotka eivät kykene itsenäiseen päätöksentekoon.tulevaisuusselonteossa esitettiin määräaikaisten virkojen käyttöön ottamista johtotehtävissä. Esillä oli muitakin hallintoa yksinkertaistavia ja selkeyttäviä ­toimia.Ensimmäinen askel olisi kuitenkin toimeenpano- ja valvontavallan eriyttäminen. Esimerkiksi seurakuntaneuvostojen puheenjohtajan paikka kuuluu vaaleilla valitulle seurakuntalaiselle eikä kirkkoherralle.