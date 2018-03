Mielipide

Kiina haluaa takaisin maailman valtiaaksi

vallankumous lähti liikkeelle siellä, missä oli tarjolla ener­giaa, pääomaa, raaka-aineita ja työvoimaa. Englannissa näitä oli yllin kyllin.Pääomia kertyi siirtomaita lypsämällä, väestö kasvoi ja hiiltä riitti. Asennekin oli kohdallaan. Vapaata kaupankäyntiä kannatettiin. Tehtaita rakensivat porvarit, jotka olivat ymmärtäneet, että pääomia kannatti kasvattaa sijoittamalla niitä tuottavuutta lisääviin keksintöihin.elää tekoälyvallankumousta. Puheen- ja kuvantunnistusohjelmat sekä pilvipalvelut kehittyvät hurjaa vauhtia. Ohjelmat oppivat itse ja muuttavat toimintaansa opitun sekä ihmisen tarpeen mukaisesti. Tulevaisuuden älyautot ajavat ihmisen ohjaamatta. Älykodissa voi jo nykyään kysyä keittiön pöydällä olevalta muovipötköltä, millainen sää on ja mitä minua kiinnostavia uutisia on tarjolla. Sille voi kertoa, mitä tavaraa sen pitää tilata maailmalta. Pötkö tunnistaa puhujan ja vastaa miellyttävällä äänellä.Kuulokkeiden ja matkapuhelimen yhdistelmä kääntää kuullun vieraskielisen puheen kuuntelijan omalle kielelle reaaliajassa.Teollisuudessa, lääketieteessä ja palveluissa tuottavuutta kasvattavia tekoälysovelluksia on paljon. Vakuutusyhtiöt esimerkiksi miettivät, miten tehtäisiin älyhenkivakuutuksia – vakuutuksia, joita räätälöitäisiin ja hinnoiteltaisiin sen mukaan, millaisia riskejä vakuutetut ottavat. Riskeistä ”kantelisivat” seurantalaitteet ja tekoäly tulkitsisi tietoja.tämä vallankumous saa kovimman vauhdin siellä, missä olosuhteet ovat edullisimmat. Nyt ei tarvita hiiltä eikä halpatyövoima­reserviä. Mutta sitäkin enemmän tarvitaan pääomaa, koulutusta – ja tekoälyvallankumouksen tärkeintä polttoainetta: dataa, tietoa.Kuluttajista ja heitä ympäröivästä maailmasta kerätty tieto muuttuu kallisarvoiseksi raaka-aineeksi, joka voidaan jalostaa ja myydä takaisin tuotteina kuluttajille tai toisille tekoälyä kehittäville yrityksille.Tekoälyvallankumouksessa vauhtia saavat yritykset, jotka pääsevät helpoimmin mahdollisimman suuren dataraaka-aineen äärelle. Jos investoijia kiinnosti mahdollisessa sijoituskohteessa ennen muun ­muassa se, paljonko yrityksellä on taseessa omaisuutta, nyt kiinnostaa yritys, jolla on paljon dataa kuluttajista ja heidän ympäristöstään.Myös älyvallankumoukseen tarvitaan sopivaa asennetta. Kumous etenee kitkattomimmin siellä, missä tiedon keruun kohteen oikeudet kerättyyn tietoon ovat vähäisimmät.pyrkii tekoälyvallankumouksen kärkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin luonnehti kisaa siten, että se, joka päätyy tekoälyn kehittelyssä johtajaksi, päätyy maailman valtiaaksi.Kiina on vielä Yhdysvaltojen perässä – jos kisaa haluaa katsoa maiden välisenä –, mutta kiri on kova. Samaan aikaan kun länsi kuurnitsee kiinalaisen teräksen ja aurinkokennojen hintoja sekä yuanin kurssia, Kiinan kolme suurta tekoälyosaajaa Baidu, Tencent ja Alibaba iskevät älykkäämmin. Ne hakevat yhteistyöllään tekoälyn synergiaetuja ja tuovat yhteiselle palvelualustalle omat – kiinalaisista ja näiden yhtiöiden kanssa asioivista ulkomaisista kuluttajista kerätyt – valtavat datamassansa ja erityisosaamisensa.Vahva liitto vetää mukaan muita. Suuria älyinvestointeja tekevä kiinalainen Huawei liittoutui Baidun kanssa lyödäkseen Applen. Kiinalaisten strategiaan kuuluu aktiivinen laajentuminen länteen.Tekoälyn takapiruna on Kiinan valtio. Se on päättänyt, että vuoteen 2030 mennessä Kiina on johtava tekoälymaa maailmassa. Puolue tukee projektia kymmenillä miljardeilla euroilla ja lisäämällä alan kou­lutusta. Kiinan tietotekniikkaministeriö arvioi maan tarvitsevan viisi miljoonaa alan osaajaa lisää. Kiinassa tekoälypatenttien määrä kasvaa nopeasti, ja tekoälyä kehittäviin yrityksiin virtaa jo rahoitusta enemmän kuin vastaaviin yrityksiin Yhdysvalloissa.tämä vallankumous on äärimmäisen tärkeä. Teollisessa vallankumouksessa se menetti johtopaikkansa maailmassa. Ennen teollista vallankumousta Kiina tuotti maailman bruttokansantuotteesta lähes kolmanneksen – ennen koneiden aikaa bruttokansantuote oli melkein sama asia kuin väkimäärä.Kiinan väestö ikääntyy. Tässä vallankumouksessa kansantuotteen kasvu on tehtävä tuottavuuden ja teknologian voimin. Kiinan onneksi väkimäärällä on taas merkitystä, se tarkoittaa tällä kertaa datamassaa.