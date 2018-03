Mielipide

Poikani joutuu ottamaan yli 9 000 euroa opintolainaa lukion käymistä varten

Koulussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

aina hyvin menestynyt poikani käy lukiota ensimmäistä vuotta. Olen yksinhuoltajaäiti ja joutunut jo pitkään olemaan työttömänä. Viime vuodet olemme saaneet toimeentulotukea.Ongelmaksi tämä asia muodostuu tänä vuonna poikani täyttäessä 18 vuotta. Kela edellyttää, että hän, kuten muutkin toimeentulotukea saavat, nostaa silloin ensisijaisesti opintolainan lukio-opintonsa loppuun saattamiseksi.Poikani pitää kuitenkin nostaa laina puolentoista vuoden ajaksi, koska hän tulee täysi-ikäiseksi lukion puolivälissä. Näinhän käy lukiota käyville monestakin eri syystä. Oppilas voi olla syntynyt heti alkuvuodesta, on jäänyt luokalleen tai on ollut vuoden poissa lukiosta esimerkiksi vaihto-oppilaana ulkomailla.Samana vuonna mutta eri ­aikoina syntyneet oppilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan lukiota varten otettavan opinto­lainan määrässä. Pojallani tulee olemaan opintolainaa lukion päättyessä 9 100 euroa kevään 2018 suuruisen opintolainan määrällä laskettuna – ilman, että poikani on edes valmistunut mihinkään ammattiin tai edes aloittanut jatko-opintojaan. Tämän lisäksi tarvitaan varsi­nainen opintolaina viisi vuotta kestäviin yliopisto-opintoihin.Lukio on yleissivistävä koulutus, josta ei valmistuta vielä ­ammattiin. Lukion tehtävänä on antaa valmiudet korkea-asteen jatko-opintoihin. Juuri tämän takia opintolainan nostamisen ensisijaisuutta ei voi ymmärtää eikä hyväksyä. Pojallani ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa opintolaina. Ilman ­sitä on mahdotonta selvitä ­lukion kustannusten lisäksi muistakaan menoista, kuten vuokrasta, sähköstä, ruuasta.Ymmärrän hyvin, että opintolainaa otetaan korkeamman asteen opintoihin, mutta lukiota varten sen ottaminen tuntuu käsittämättömältä. Jos poikani keskeyttäisi lukion, hän alkaisi heti saada uudestaan toimeentulotukea.Useimmissa kunnissa myönnettiin aikoinaan toimeentulo­tuki sitä tarvitseville lukion loppuun käymiseksi. Uusi, tiukka linjaus otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa toimeentulotuen käsittelyn siirryttyä Kelalle.Olemme pakon edessä. Vaihtoehdot ovat joko suuri opintolaina tai lukion keskeyttäminen. Tämä on oikeasti epäoikeudenmukaista. Äitinä minun sydämeni särkyy poikani puolesta. Niin kalliisti hän saa opinnoistaan maksaa.