Mielipide

Hiihtäjät tökkivät sauvoilla ja käskevät häipymään – kaikki muut kuntoilijat halutaan ajaa pois metsä­poluilta

metsään haluat mennä nyt niin takuulla yllätyt.Tällä kertaa kysymys ei ole teddykarhuista eikä Kippari­kvartetista vaan siitä, miten Keskuspuiston pohjoisosat Pakilassa, Paloheinässä ja Haltialassa on suljettu lähes kokonaan kävelijöiltä.Muutin Pakilaan pääosin upeiden ulkoiluteiden ja metsän läheisyyden vuoksi. Olen kävellyt koirani kanssa päivittäin noin 10 000 askelta. Paino on pudonnut, kunto on noussut ja veriarvot ovat parantuneet.Nyt huomaan, että minut on suljettu aktiivisesti pois metsäteiltä. Lähes kaikki alueen ­metsätiet on vedetty laduiksi. Minua on tökitty sauvoilla, ­nimitelty ja käsketty häipymään. Missä voin koirani ­kanssa nauttia talvisesta metsästä? Pellonreunalla kapealla polulla?Olen seurannut nuoria äitejä, jotka ovat juuttuneet poluilla lumeen lastenvaunujen kanssa ja nähnyt vanhempia kuntoilijoita polvet lumessa hätääntyneen näköisinä keskellä metsää.Kannatan hiihtämistä lämpimästi. Mutta täytyykö kaikki muut kuntoilijat aidata pois metsästä hiihtäjien iloksi? Onko latukoneen käyttäjä innostunut ja tehnyt liikaa reittejä?Toivon saavani selityksen ­sille, miksi lähes jokainen metsätie on ladutettu ja miksi niitä ei voisi käyttää muuhun kuntoiluun kuin hiihtämiseen. Toivon myös selkeitä merkintöjä siitä, missä kävely on sallittu ja missä kielletty.Myös me kävelijät koirinemme, lastenvaunuinemme ja rollaattoreinemme olemme kuntoilevia kaupunkilaisia. Myös meillä tulee olla mahdollisuus nauttia talvisesta kaupungin metsästä.