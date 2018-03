Mielipide

Käteinen raha saattaa kadota Ruotsista lähes kokonaan – kaupat eivät aina kelpuuta käteistä maksuksi

Muutos

melkoisesti käydessäni ensimmäisen kerran Tukholman-asuntoni lähellä sijaitsevassa pienen pienessä leipomossa. Maksu­välineeksi kelpasi vain kortti. Muissa Euroopan maissa tällaiset pienyritykset ovat juuri niitä paikkoja, joissa kolikoita on hyvä olla matkassa.Ruotsi kulkee omaa tietään, huomattavasti Suomeakin nopeammin. Käteisettömiksi muuttuivat juuri esimerkiksi 78 Elgiganten-elektroniikkakauppaa ympäri Ruotsia. Monet pankkikonttorit ovat lopettaneet käteisen käsittelyn.on nopeaa. Keskuspankin mukaan vuonna 2007 seteleitä ja kolikoita oli liikkeellä 112 miljardia kruunua, nyt summa on 50 miljardia. Tutkija Niklas Arvidsson tukholmalaisesta Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta arvioi, että käteinen katoaa Ruotsin yhteiskunnasta runsaan viiden vuoden kuluessa.Mobiilimaksaminen lisää painetta. Lähes kuusi miljoonaa ruotsalaista on ladannut kännykkäänsä suurimpien pankkien yhteisen Swish-palvelun, jolla voi siirtää rahaa kaverille puhelinnumeron perusteella. ”Swishaamalla” voi maksaa myös yhä useammissa liikkeissä.Kehityksessä on suuria etuja. Yrittäjien ei tarvitse kuljetella käteiskassoja, ja harmaan talouden pyörittäminen vaikeutuu. Hurmoksen keskeltä on kuitenkin alkanut kuulua myös painavia soraääniä.Moni poliitikko on havahtunut kysymään, millä kansa sitten maksaa, jos päälle iskee todellinen kriisi. Mitä jos pankit tai sähköinen maksaminen syystä tai toisesta lamaantuvat?älähti Ruotsin keskuspankin suomalaissyntyinen johtaja ­Stefan Ingves. Hän huomautti Dagens Nyheterissä, että Ruotsista on häviämässä valtion takaama varma maksuväline. ”Ruotsi on matkalla tilanteeseen, jossa kaikkia käytössä olevia maksuvälineitä myöntävät ja kontrolloivat kaupalliset toimijat”, hän kirjoitti.Ingves ei usko, että yksityiset pankit pystyisivät äärimmäisessä kriisissä varmistamaan maksuvälineiden saatavuuden. Nyt Ruotsissa mietitään dilemmaan ratkaisuja. Lyhyellä aikavälillä esiin voi nousta lainsäädäntö, joka pakottaisi pankkeja käsittelemään käteistä. Pitkällä aikavälillä ratkaisuksi saattaa muodostua jonkinlainen ”valtion bitcoin”, eli keskuspankin tarjoama elektroninen valuutta. Se olisi keskuspankin takaamien seteleiden sähköinen vastine. Keskuspankin työryhmä selvittää asiaa parhaillaan.Paluuta vanhaan ei ennusta kukaan.