on vanha laji, jota ei ole tarvinnut opettaa suomalaisille erikseen.Omien vahvuuksien vähättely ja heikkouksilla mässäily on ollut lähes kansanperinnettä. Samalla Suomi on kuitenkin kehittynyt omille kansalaisilleen yhdeksi maailman menestyneimmistä valtioista ja osaksi onnistuneinta monikansallista yhteisöä, Euroopan unionia.Kotimainen itseruoskinta on hieman hellittänyt. Suomalaiset osasivat viime vuonna juhlia yhdessä valtiollisen olemassaolonsa sata­vuosisuutta. Kansantalouden ja kotitalouksien hyvinvoinnin mittarit ovat kääntyneet plussan puolelle.Vaivoista vaikertaminen kuitenkin yltyy jälleen Euroopan laajuisesti. Siinä on yhtä vähän mieltä kuin itsensä väheksymisen suomalaiskansallisessa versiossa.Tilanne on itse asiassa vakavampi. Euroopan unionin asema on oikeastikin heikentynyt.Eurooppa elää keskellä muutoksia. Itseruoskinnan sijaan Euroopan unioni voisi vahvistaa asemaansa oikeusvaltioiden johtavana yhtei­sönä, joka on kansainvälisen vapaakaupan suurvalta ja tuottaa turvallisuutta.ovat hyvin näkyvillä.Venäjä on Ukrainan kriisin jat­kuessa lisännyt yrityksiään heikentää EU:n yhtenäisyyttä. Aiemmin Venäjä piti EU:ta toissijaisena, koska Yhdysvallat ei ole siinä mukana.Kiinalle EU on suurin kauppakumppani, jota Kiina kuitenkin yrittää heikentää omaksi edukseen hankkimalla sijoituksillaan vaikutusvaltaa yksittäisissä jäsenmaissa.Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallituksen turvallisuusstrategiassa EU on lähes näkymätön. Se on vakavaa, koska EU on vaikuttavimmillaan yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.Tällainen kehitys ja suuret kriisit synnyttivät Münchenin turvallisuuskonferenssissa viime kuussa apean tunnelman. Valonkajoa Euroopalle oli vaikea löytää.Aiemmin tällä viikolla Helsingissä järjestetyn Ulkopoliittisen instituutin (Upi) seminaarissa sanottiin hieman samassa hengessä, että liberaali maailmanjärjestys on uhattuna. Kysyttiin, onko EU valmiina sen pelastamiseen.Arviot Euroopan näkymistä olivat odotetun synkkiä. Liberaalin maailmanjärjestyksen olemassaolo ja Euroopan entisten siirtomaavaltojen rooli sen mahdollisina pelastajina kyseenalaistettiin.Kuva kuitenkin tarkentui, kun vahvuuksia ja heikkouksia katsottiin yksitellen.on Euroopan oma uskottavuus liberaalin demokratian alueena. Se on uhattuna sekä EU:n sisältä että ulkopuolelta.Venäjällä ja Kiinassa EU:n puheet demokratian arvojen puolustamisesta nähdään naamiona geopoliittisille ja taloudellisille valtapyrkimyksille.Arvot eivät ole yksin EU:n asia. Maailmassa todella on liberaaliin demokratiaan pyrkivien maiden joukko, joka ulottuu Etelä- ja Pohjois-Amerikasta Aasiaan ja Afrikkaan. EU:n uskottavuudella oikeusvaltioiden yhteisönä on maailmanlaajuista merkitystä.EU:n perussopimusten arvojen kyseenalaistaminen EU:n sisällä muun muassa Puolassa ja Unkarissa on uhka koko unionin uskottavuudelle. Siksi yhteisten sääntöjen ja oikeusvaltion periaatteiden rikkomisella pitää olla selvät seuraukset.pehmeän voiman käytössä edellyttää EU:lta taloudellista menestystä sekä jäsenmaiden sisällä että kansainvälisesti.EU:n sisäisten epäonnistumisten taustalla on enemmän sosiaalinen ja taloudellinen epätasa-arvo kuin huoli kansallisesta suvereniteetista, arvioi Turun yliopiston Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell alustuksessaan Upin seminaarissa.Epätasa-arvon korjaaminen on kunkin EU-maan omalla vastuulla, mutta yhteinen vahvuus riippuu EU:n asemasta maailmankaupassa.Yhdysvaltojen perääntyminen vapaakaupassa jättää EU:n ainut­laatuiseen asemaan kansainvälisten kauppasopimusten solmimisessa. Siinä EU liikkuu alueella, jolla sillä on todellista kovaa voimaa.ei ole EU:lle samalla tavalla kohtalonkysymys kuin liberaali demokratia ja kansainvälinen kauppa, mutta se on hyvä yhteistyöväline unionin sisällä.Puolustusyhteistyössä tavoitetaso on säädetty sen verran alas, että siitä pystytään sopimaan muista kiistoista riippumatta. Yhteistyö on sen verran konkreettista, että se lisää unionin uskottavuutta, vaikka pienin askelin.Maailman kriisit eivät tästä ratkea, mutta itseruoskinnan voi lopettaa tarpeettomana ja haitallisena.