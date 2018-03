Mielipide

Miten märän kivivillan tuijotus voi tehdä onnelliseksi?

Havahduin

Viikkoa

Kiinalaisen

Kasveissa

siihen, että olin tuijottanut kymmenisen minuuttia vetistä kivivillaa.Ehkä pidempäänkin. Ajan­tajuni oli kadonnut.Tajusin, että olin onnellinen.aiemmin olin aloittanut kokeilun, jonka tarkoituksena on vesiviljelyllä saada chileistä mahdollisimman hyvä sato. Istutin eri chililajien siemenet kivivillaan, ja ensimmäiset taimet nousivat jo kuusi päivää istutuksesta.Mutta miten märän kivivillan tuijottaminen voi tehdä onnelliseksi?Voisi helposti kuvitella, että kasvattamiseen liittyvä onnellisuus selittyy selviytymisvaistolla.Geeneiltämme olemme kuitenkin edelleen metsästäjä-keräilijöitä emmekä maanviljelijöitä, joten geneettisestä kutsumuksesta ei voi olla kyse.Sigmund Freudin väitetään sanoneen, että kukkien katsominen on rauhoittavaa, koska kasveilla ei ole tunteita eikä siksi myöskään konflikteja.Chilitaimien äärellä koin itse samankaltaista tyyneyttä: saan olla kahden kasvieni kanssa niin, ettei kukaan kysy tai pyydä minulta mitään. Kukaan ei huuda eikä möykkää. Annan kasveille vain vettä ja lannoitteita, ja ne antavat minulle satoa. Hiljaisesti.Ihmisten kanssa on paljon vaikeampaa. Keski-ikäisenä ymmärtää, että ­parasta seuraa on olla itsensä kanssa. Ja tietysti kasvien.sananlaskun mukaan ­mikään ei ole niin tärkeää kuin puu­tarhanhoito, eikä sekään ole kovin ­tärkeää. Sananlaskussa itää totuuden ­siemen.Hienointa elämässä kun on se, että saa luotua jotain uutta. Lapsia, kasveja, rakennuksia, kirjoja, moottoreita. Se on asettumista jumalten asemaan ja elinehtomme. Olemme kaikki oman elämämme einsteineja.on muutoinkin jotain erittäin syvällistä.Pablo Nerudan mukaan kukat voi kyllä leikata, mutta kevään tuloa ei voi estää. Ajatus asettaa elämämme oikeaan perspektiiviin. Maatuneista ruumiistamme nousee uutta viljaa seuraavan vallankumouksen ravinnoksi. Show must go on.Kreikassa puolestaan kerrotaan sanottavan, että yhteiskunta on hyvillä kantimilla silloin, kun vanhukset istuttavat puita, joiden varjoon he eivät itse voi enää istua levähtämään.Ja lauloihan Juicekin, että kaikki paitsi elämä on turhaa.