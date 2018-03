Mielipide

Äänestäjien kannattaisi omalla esimerkillään kannustaa poliitikkoja maltilliseen perehtymiseen

Amerikassa ovat kuin eläviä aikakoneita. Osa heistä on säilyttänyt vanhempiensa tai iso­vanhempiensa kielen, jossa suomeksi kuvataan maailmaa ajalta ennen ensimmäistä maailmansotaa. Myöhemmät ilmiöt ilmaistaan englanniksi.Myös esivanhempien maahan liittyvät asenteet on museoitu toisella mantereella sukupolvelta toiselle. Moni amerikansuomalainen taitaa olla siinä käsityksessä, että kielitaistelu on yhä keskeinen yhteiskunnallinen kysymys Suomessa.Aikakone toimii kuitenkin myös toiseen suuntaan. Täällä Suomessa sodan kokeneet sukupolvet ovat konsensushenkisiä, mutta sukulaiseni Virgil (käytän tässä hänen toista etunimeään), pian 89 vuotta, ei todellakaan ole sitä.Hän on Korean sodan veteraani, joka työskenteli pitkään ilmavoimissa. On liian laimeaa sanoa, että hän on poliittisilta mielipiteiltään demokraatti, sillä hän on kiivas antirepublikaani.tulee palautetta, jonka pääviesti on, että suomalaiset toimittajat kohtelevat presidentti Donald Trumpia liian kovakouraisesti. Täkäläinen keskustelu on kuitenkin vain hyssyttelyä verrattuna niin teksteihin, joita Virgil nostaa esiin Facebookissa.Ilman Virgilin päivittäisiä linkkejä seuraisin vain suurimpia yhdysvaltalaisia mediataloja. Nyt minulla on yhteys myös toisenlaiseen maailmaan: nokkelaan, ilkeään ja kuumalla höyryllä käyvään.Onneksi Virgil itse osaa välillä rauhoittua julkaisemalla kuvia kukista, kissoista ja mietiskelevistä Buddha-patsaista. Sen jälkeen politiikan toinen laita saa jälleen kyytiä. Se on kutsumusta ja ajankulua.keskustelua tarkkailemalla voisi arvioida, että Virgil on parikymmentä vuotta täkäläisiä ikätovereitaan edellä. Ehkä joskus 2030-luvulla näemme täälläkin poliittisesti yhtä kiivaita yhdeksänkymppisiä.Kuumalla höyryllä käyvät kannattajat ja vastustajat eivät voi olla vaikuttamatta poliitikkoihin. Sukulaisen avaaman maailman kautta ymmärtää paremmin Yhdysvaltojen poliittisen elämän jakautuneisuutta ja lyhytpinnaisuutta.Silti mieli tekee ajatella myönteisesti Suomen ilmapiiristä.Ehkä meillä poliitikot malttavat yhä perehtyä asioihin, harkitsevat päätök­siään huolella, eivät tietoisesti hae mahdollisuuksia närkästyä, osaavat erottaa pienet ja suuret asiat ja pyrkivät yhteiseen hyvään.Ainakin poliitikkoja pitäisi kannustaa siihen – äänestäjän iästä riippumatta.