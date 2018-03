Mielipide

Suomessa populismi ei kumpua alueiden kehityseroista

Suomessa

työmarkkinat ovat olleet samanlaisessa rajussa myllerryksessä kuin muuallakin, ja sen voi havaita myös alueellisesta kehityksestä.Yhdessä asiassa Suomi on poikkeus: työmarkkinoiden voimakkaasta alueellisesta polarisaatiosta huolimatta poliittisissa arvoissa ja asenteissa ei ole tapahtunut alueellista polarisaatiota.Näyttääkin siltä, että suomalainen hyvinvointivaltio on tehnyt tär­keää tehtäväänsä. Suojaverkot ovat säilyneet melko ehjinä. Tuloerot ovat pysyneet kohtuullisen pieninä, mikä on hillinnyt arvojen ja asenteiden kärjistymistä.Myös työvoiman liikkuvuus on luultavasti helpottanut tilannetta. Väkeä on siirtynyt työn perässä ­kasvukeskuksiin, mikä on osaltaan tasoittanut työttömyyseroja.polarisaatio on ollut voimakasta. Vuosina 2000–2017 työpaikat ovat lisääntyneet erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla (16 %), Uudellamaalla (12 %) ja Pirkanmaalla (10 %). Samaan aikaan tuho on keskittynyt Kainuuseen (–13 %), Etelä-Savoon (–11 %) ja Etelä-Karjalaan (–11 %).Elinkeinoelämän valtuuskunnan teettämien arvo- ja asennetutkimusten mukaan myös poliittisissa asenteissa on ollut huomattavia alueellisia eroja. Vuosisadan alussa eniten epäluuloja poliittisia puolueita ­kohtaan esiintyi Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Selvästi myönteisimpiä asenteet olivat ­Uudellamaalla. Myös suhtautuminen Euroopan unionia ja maahanmuuttajia kohtaan oli tuolloin ­Uudellamaalla selvästi suopeampaa kuin muissa maakunnissa.Sen jälkeen asenteet poliittisia puolueita ja EU:ta kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi lähes kaikissa maakunnissa. Erityisen kiinnostavaa on, että muutos on ­ollut voimakkainta niissä maakunnissa, joissa on aikaisemmin esiintynyt eniten epäluuloja.Poliittisissa arvoissa ja asenteissa on tapahtunut siis alueiden välistä lähentymistä. Poikkeuksen muodostavat maahanmuuttoon kohdistuvat asenteet, joissa alueelliset erot eivät ole kaventuneet – mutta eivät myöskään kasvaneet.näyttää kulkevan tässä mielessä vastavirtaan. Monessa muussa maassa alueiden väliset kehityserot ovat näkyneet poliittisten arvojen ja asenteiden alueellisena polarisaa­tiona. Populismi on vahvistunut erityisesti tietyillä alueilla.Esimerkiksi Britanniassa EU-eroa kannatettiin nimenomaan niillä ­alueilla, joissa globalisaation ja muiden talouden muutosten vaikutukset ovat olleet kielteisiä. Näin siitä huolimatta, että EU on jakanut näille alueille paljon tukirahaa.Suomessa alueiden väliset taloudelliset erot ovat olleet toki huo­mattavia. Viime vuosikymmenen alussa kansantuotetta asukasta kohti syntyi Uudellamaalla yli kaksi ­kertaa enemmän kuin Kainuussa, ja Kainuun työttömyysaste oli lähes 13 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Uudellamaalla.Suomen työmarkkinoiden voimakkaasta alueellisesta myllerryksestä huolimatta alueiden tulo- ja työttömyyserot ovat merkittävästi kaventuneet. Sosiaaliset turvaverkot ja työntekijöiden liikkuvuus ovat tuoneet helpotusta työmarkkinoiden alueelliseen murrokseen.arvojen ja asenteiden myönteinen kehitys on rohkai­sevaa.Taloustieteilijä Daron Acemoglu kollegoineen on osoittanut, että ­demokratia nopeuttaa talouskasvua. Taloushistorioitsija Benjamin Friedman on puolestaan todistellut, että talouskasvu on keskeinen edellytys demokraattisten arvojen ja ­suvaitsevaisuuden kehittymiselle. Edessämme on siis sekä positiivisen kierteen mahdollisuus että negatiivisen kierteen vaara.Tulo- ja työttömyyserojen alueellinen lähentyminen voi osaltaan ­selittää sitä, että Suomessa ei havaita poliittisten arvojen ja asenteiden alueellista polarisaatiota. Tulkinnoissa ja johtopäätöksissä on kuitenkin oltava varovainen. Tarvitaan tarkempaa analyysiä työmarkkinoiden kehityksen ja arvojen välisestä yhteydestä.Mikä on työmarkkinajoustojen ja työvoiman alueellisen liikkuvuuden merkitys? Tiedolle olisi kipeästi ­tarvetta etsittäessä politiikkaa, jolla varmistetaan positiivinen kierre ­talouskehityksen sekä arvojen ja asenteiden välillä. Hyvä talous- ja yhteiskuntapolitiikka on paras tapa pitää populismi kurissa.