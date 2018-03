Mielipide

Autoilun hohto himmenee – intohimoinen suhteemme ajoneuvoihin arkistuu vähitellen

Ensi sunnun­taina

Ratkaiseva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bob Lutz,

Oma auto

Kaupunkiseuduilla

Parasta

tulee kuluneeksi 160 vuotta Rudolf Dieselin syntymästä. Saksalaisen insinöörin merkittävin keksintö oli hänen nimeään kantava puristussytytteinen polttomoottori.Luotettavaksi havaittu, matalilla kierroksilla vääntävä dieselmoottori löi aikanaan itsensä läpi laivojen konehuoneissa ja työkoneissa mutta yleistyi myös bensiinimoottoria taloudellisempana autojen voimanlähteenä. Suomenkin henkilöautoista liki kolmannes on dieseleitä.Juuri nyt Rudolf Dieselin luomus on kuitenkin vastatuulessa.käänne saattoi olla Saksan korkeimman hallinto-oikeuden tekemä ratkaisu, joka sallii vanhojen dieselautojen ajokiellot kaupunkien keskustoissa. Juuri dieselhenkilöautojen lasketaan tuottavan yli 70 prosenttia liikenteen typpidioksidipäästöistä.Ajokieltojen mahdolliset vaiku­tukset koskettavat miljoonia saksalaisautoilijoita. Välilliset vaikutukset ovat tätä merkittävämpiä.Dieselmoottorin maine on jo tätä ennen kärsinyt, kun autonvalmistajat ovat jääneet kiinni päästöjen manipuloinnista. Nyt dieseleiden haluttavuus vähenee edelleen, mikä näkyy jälleenmyyntiarvon laskuna.Moni valmistaja on jo ennättänyt ilmoittaa luopuvansa kokonaan dieselautojen valmistuksesta.Esimerkiksi Saksan muuttuva tilanne voi tilapäisesti hyödyttää suomalaisia autoilijoita, kun vähän käytettyä dieselkalustoa on tarjolla entistä halvemmalla. Ilo voi kuitenkin olla lyhytaikainen. Kyse on laajemmasta muutoksesta, joka horjuttaa suhdettamme autoiluun.kaikkia Yhdysvaltojen kolmea suurta autojättiä palvellut autoteollisuuden ”grand old man” oli jo marraskuussa valmis myöntämään, että autoilun aikakausi on jäämässä taakse. Lutz ennustaa, että liikkuminen tapahtuu tulevaisuudessa ilman kuljettajaa ohjautuvilla moduuleilla, joita tilataan ja käytetään tarpeen mukaan.Autoja ei enää osteta omaan käyttöön, vaan autonomisten ajoneuvojen tarjonnasta vastaavat Amazonin ja Uberin kaltaiset jakamistalouden suuret toimijat, joilta autoa tarvitseva ostaa palvelunsa esimerkiksi kuukausihinnoiteltuna.Merkittävä askel kohti tämän vision toteutumista otettiin Kali­forniassa helmikuun lopulla, kun sikäläinen liikennevirasto hyväksyi täysin ilman ihmistä kulkevien autojen testaamisen yleisillä teillä.Tähän asti esimerkiksi Googlen testiautoihin on vaadittu kyytiin ihan oikea ihminen, joka tarpeen vaatiessa ottaa kulkupelin ohjaimiinsa. Vastedes riittää, että auto saadaan haluttaessa etäohjaukseen.Kaikki tämä voi suomalaisesta keskivertoautoilijasta tuntua kaukaiselta avaruusajalta, mutta tekoälyn kehitys on nyt niin huimaa, että askelten vauhti voi yllättää.on sen hankintaan päätyneille iso rahanreikä. Nyt edessä on teknologinen siirtymävaihe, jonka myötä perusoletukset auton jäännösarvosta muutaman vuoden käytön jälkeen menevät uusiksi. Ongelma ei koske vain vanhoja dieselautoja. Koko vanhenevaa tekniikkaa edustavan autokannan arvo laskee, kun kysyntä siirtyy vähäpäästöisiin hybridi- ja sähköautoihin.Moni kysyykin, kannattaako juuri nyt laittaa rahojaan lainkaan kiinni auton omistamiseen.kätevästi löytyvät yhteiskäyttöautot ovat satunnaisesti ajopeliä tarvitseville järkevä valinta. Tiheämmin autoon turvautuvalle on tarjolla erilaisia yksityis­leasingvaihtoehtoja siedettävällä kuukausimaksulla.Markkinan muutoksesta kertoo Etelä-Suomen auto­kaupan isoihin toimijoihin kuuluvan Länsiauton vastikään solmima yhteistyösopimus maailman suurimman autovuokraamon Enterprisen kanssa. Autoalan painopiste siirtyy vähitellen myynnistä autolaivueen ylläpitoon.olisi, jos teknologinen murros etenisi ilman vakavia markkinahäiriöitä. Suomessa on suuri joukko autoa työssään ja vapaa-ajallaan tarvitsevia, joille vanhenevakin autotekniikka on vielä pitkään ihan käyttökelpoista. Veroratkaisut ja tekninen kehitys ovat myös ­aikaansaaneet sen, että polttomoottoriautonkin hinta–laatu-suhde on nykyisin jo selvästi parempi kuin edellissukupolven verrokkinsa.Autot eivät katoa teiltämme ihan heti. Autoilun hohto toki himmenee, ja intohimoinen suhde ajo­neuvoihin arkistuu järkiliitoksi.