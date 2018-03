Mielipide

Lääkäri HS:n mielipidepalstalla: Nyt pitäisi laatia kaavake yhdyntälupaa varten

Eduskunnassa on käsiteltävänä lakialoite, jonka mukaan sukupuoliyhdyntään on saatava kumppanin lupa. Myöntymyksen mahdollista myöhempää todentamista pidetään kuitenkin vaikeana, ja hankaluutta pohtimaan ollaan asettamassa asiantuntijatyöryhmä.



Ratkaisu on kuitenkin yksinkertainen. Laadittakoon kaavake, jossa tapahtumaan myönnetään suostumus. Lupa voisi olla kertaluontoinen, useita yhdyntöjä salliva tai määräaikainen. Kaavakkeen tulee tietysti mahdollistaa myös luvan peruminen mielen muuttuessa.



Juhani Partanen



lääkäri, Espoo