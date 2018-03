Mielipide

Sillä on väliä, minkä kassin kaupassa valitset – yksittäisistä valinnoista muodostuu miljardien massa

suomalaiset syynäävät nyt päivittäistä kulutustaan tavallista tarkemmin. Muoviton maaliskuu -tempaus haastaa kuluttajat minimoimaan muovijätteen määrän ainakin kuluvan kuun ajan.Muovijätettä voi vähentää helposti, kun välttää esimerkiksi pakattujen valmisruokien sekä rasioissa olevien hedelmien ja vihannesten ostamista. Jos hedelmät ja vihannekset haluaa suojata, ne voi pakata paperi- tai kestopussiin. Oma kestokassi ruokaostosten kotiin kantamiseksi alkaa olla itsestäänselvyys.Astetta viitseliäämpi ottaa ostoksille mukaan omat astiat ja kerää niihin niin punnittavat tuoreruoat kuin erikois­liikkeissä irtotuotteina myytävät kahvit, riisit ja muut kuiva-aineet. Ahkerimmat kuuraavat kodin liat soodalla ja etikalla sekä valmistavat deodoranttinsakin itse.kuitenkin tarvitsee muovia. Se on kestävä, kevyt ja edullinen materiaali.Varjopuolena on huono tai olematon hajoavuus. Lähes neljä viidesosaa kaikesta tuotetusta muovista lojuu yhä jätteenä jossain maapallolla. Vuoteen 2050 mennessä maailman merissä ennustetaan olevan enemmän muovia kuin kalaa.Tuore tutkimus kertoo, että noin 90 prosenttia meriin päätyvästä muovista on peräisin kymmenestä joesta, joista kahdeksan on Aasiassa ja kaksi Afrikassa.Muovijätteen suurimmat ongelmat ovat siis jossain ihan muualla. Onko suo­malaisen järkeä ommella vaikka hedelmäostoksia varten kestokangaspusseja?Jätehuollon ja materiaalikierron parannukset kehittyvissä maissa ovat olennaisia asioita muoviongelman ratkaisussa.Merkitystä on kuitenkin myös suomalaiskuluttajan valinnoilla. Jos kaikki kuluttaisivat kuten me, ihmisen ekologisen jalanjäljen tasapainottamiseen tarvittaisiin lähes neljä maapalloa. Ja Suomessa suuri osa muovijätteestä tulee kotitalouksien käyttämistä pakkauksista.Muutoksiin tarvitaan yhteis­kunnan ja teollisuuden ponnistuksia. Muovilakollakin on silti väliä, sillä se saa miettimään omaa kulutusta laajemmin.tehokkaammin kulutuskäytöstä muuttaa usein kuitenkin raha.Kun ohuille muovikasseille tuli Englannissa viiden pennin maksu, kassien kulutus väheni huimasti – 83 prosentilla eli yli kuudella miljardilla kappaleella.Samansuuntaisia tuloksia on saatu Suomesta. Kun muovikasseista tuli viime vuonna Sokoksissa maksullisia, kulutus väheni S-ryhmän mukaan 60 prosenttia. Se tarkoitti yli neljää miljoonaa kassia.