Silpomisväkivaltaa pitää ehkäistä ennalta

elää noin 200 miljoonaa naista ja tyttöä, joiden suku­elimet on silvottu. Erityisen ongelmallinen tilanne on muun muassa Somaliassa, Djiboutissa ja Guineassa, joissa silvottujen naisten osuus on yli 90 prosenttia. Samalla kun perinnettä on onnistuttu kitkemään esimerkiksi Keniassa, se on saanut jalansijaa muun muassa Indonesiassa.Voimakas väestönkasvu silpomista harjoittavissa maissa lisää vaarassa olevien tyttöjen määrää. Silpominen nähdään useimmiten takeena siveydelle tai aikuistumisriittinä. Sen ajatellaan turvaavan tyttöjen avioliittokelpoisuuden patriarkaalisissa yhteisöissä, joissa avioituminen on usein ainoa tapa varmistaa tyttären hyvä tulevaisuus.uhreja pitää suojella ja tekijät saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Väki­valtaa pitää ehkäistä kaikin keinoin.Silpomisperinnettä on ehkäisty Afrikassa vuosikymmeniä terveysriskeihin vedoten. Edistysaskelia on otettu, mutta perinne on saanut myös uutta legitimiteettiä, kun ­vanhemmat ovat komplikaatioiden ­pelossa vieneet tyttärensä leikattaviksi terveydenhoidon ammattilaisille perinteisten silpojien sijaan.Työtä silpomisen ehkäisemiseksi alettiin 1990-luvulla tehdä ihmis­oikeuksien näkökulmasta, ja silpominen kiellettiin monissa Afrikan maissa lailla. Tästä seurasi valitettavan usein ilmiön painuminen maan alle, yhä nuorempien tyttöjen silpominen ja vakavista komplikaatioista kärsivien jääminen hoidotta rangaistusten pelossa.Yhteisöissä, joissa perinteellä on vahva kannatus, kulttuurista ja perinteistä kumpuavat moraaliset ja sosiaaliset normit ovat lainsäädännön normeja velvoittavampia. Tyttären jääminen aviottomaksi ja ­yhteisön hyljeksimäksi voi tuntua suuremmalta riskiltä kuin tyttären terveyden vaarantuminen tai rikos­oikeudellinen seuraamus. Lainsäädäntö tukeekin silpomisen ehkäisyä tehokkaimmin, kun perinteen kannatus yhteisön parissa on vähentynyt muiden toimien seurauksena.Parhaita tuloksia on saavutettu yhteisön arvoja kunnioittavalla ja sen lähtökohdista rakentuvalla osallistavalla koulutuksella, jossa käsitellään sekä terveyshaittoja että ­ihmisoikeusnäkökulmia ja puretaan uskonnollisia väärintulkintoja. Tiedonvälittäjiksi pitää mobilisoida yhteisön arvostamia mielipidevaikuttajia, kuten uskonnollisia ja poliittisia johtajia, klaanien vanhimpia, opettajia ja lääkäreitä. Riittävän suuren joukon julki lausuttu kollektiivinen päätös jättää tytöt silpo­matta nopeuttaa perinteen hylkäämistä. Erityisen haavoittuvissa olosuhteissa tietoa perinteen haitta­vaikutuksista kannattaa jakaa toimeentulon tukemisen ohella.elää muuttoliikkeen seurauksena noin puoli miljoonaa silvottua tyttöä ja naista, Suomessakin tuhansia pääasiassa aiemmassa kotimaassaan silvottuja naisia. Euroo­pan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä edellyttää, että osapuolet varmistavat lainsäädännöllä tai muilla toimilla, että naisten sukuelinten silpominen eri muodoissaan sekä toimenpiteeseen pakottaminen ja sen järjestäminen säädetään rangaistaviksi.Joissakin EU-maissa tyttöjen sukuelinten silpominen on kielletty erillislailla. Suomessa silpominen tulkitaan rikoslain alaiseksi törkeäksi pahoinpitelyksi. Keskustelu erillislain tarpeellisuudesta on kuitenkin vilkastunut. Kokemukset EU-maista eivät yksiselitteisesti osoita, että erillislaki edistäisi tapausten ­ilmituloa tai syyllisten tuomitsemista. Lainsäädännön ja ilmoitusvelvollisuuden kiristäminen voi myös johtaa ylilyönteihin terveystarkistuksissa ja nostaa kynnystä hakeutua avaus- ja korjausleikkauksiin.ennalta ehkäisevän työn pullonkaulana näyttäisi olevan ­asian puheeksi ottaminen riski­ryhmien kanssa. Aihe on monille terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille hankala. Jos he eivät tiedä, ­miten ja milloin ottaa silpominen puheeksi asiakasta kunnioittavalla tavalla, tieto terveysriskeistä ja ­rikosseuraamuksista ei leviä. Siksi onkin hyvä, että silpomisen estämisen toimintaohjelman päivittämisen yhteydessä ammattilaisille annetaan koulutusta asian puheeksi ottamisesta ja ilmoitusvelvollisuudesta.Toimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja seuranta pitää tehdä tiiviissä yhteistyössä maahanmuuttajayhteisöjen kanssa, ja työhön on osoitettava riittävät resurssit.