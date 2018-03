Mielipide

Kirjastoalan koulutuksen tulevaisuus näyttää synkältä

merkitys on vihdoin noussut keskusteluun Suomessa. Peruskoulunsa päättävistä peräti 11 prosenttia on vailla riittävää luku- ja kirjoitustaitoa. Kansakuntamme menestys ja saavutukset ovat pohjanneet väestön kattavaan lukutaitoon ja koulutus­tason nousuun.on jäänyt huomioimatta kirjastolaitoksen rooli lukutaidon edistäjänä. Kuntien kirjastojen avulla suomalaisten lukutaito kehittyi ­koko 1900-luvun ajan. Nykyisin kirjastovierailut, tapahtumat, kirjavinkkaus, erilaiset lukudiplomit ja kirjaprojektit innostavat lapsia ja nuoria lukemaan.Tätä työtä tekevät alalle koulutetut kirjastoammattilaiset. Laadukas informaatioalan koulutus ja tutkimus on taannut myös yliopistoille ja korkea­kouluille asiantuntevaa informaatioalan henkilöstöä.Kirjasto- ja informaatioalan yliopistokoulutus on rajussa muutoksessa ja tulevaisuus näyttää synkältä.Oulun ammattikorkeakoulu päätti vuonna 2016 lakkauttaa kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman. Turun ammattikorkeakoulu harkitsi koulutuksen lakkauttamista vuonna 2012, mutta Turun koulutus saatiin pelastettua. Alan korkeakoulutusta tarjotaan Turun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, Oulun ja Tampereen yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Myös näissä kirjastoalan koulutus on ollut lakkautus- tai supistusuhan alla.vähennykset vaikuttavat opetuksen laatuun. Opinnäytetöiden tekijät ovat vähentyneet. Seurauksena opinnäytteiden kautta tapahtuva palvelujen kehittäminen on hiipunut. Tieteellisissä kirjastoissa joudutaan opettamaan alalle tuleville työn perusasioita sekä julkaisumaailman ja toimintaympäristön nopean muutoksen tuomia alan ammattikäytänteitä.Julkisina palveluina kirjastopalvelujen tulee perustua tutkittuun tietoon ja niiden vai­kuttavuutta tulee arvioida systemaattisesti. Uudistuakseen ja kehittyäkseen ala tarvitsee ­laadukasta akateemista tutki­musta.Informaatiotutkimus on ainoa tieteenala, joka tutkii kirjastopalvelujen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tiedon arviointia ja käyttöä tutkivan tieteenalan rapautuminen altistaa ­yhteiskunnan valeuutisille ja heikentää kansalaisten kriittistä lukutaitoa.Heikko lukutaito on yhteydessä syrjäytymiseen. Kirjasto on paitsi lukutaidon edistäjä myös turvallinen opiskelu-, työskentely- ja oleskeluympäristö. Lukemista opiskellaan ensisijaisesti koulussa, mutta vapaa-ajan lukeminen on keskeistä sujuvan lukutaidon ja opiskelutaitojen kehittymisessä.turvaavat kaikille pääsyn kirjojen ja tiedon lähteiden äärelle sosio­ekonomisesta asemasta riippumatta. Kirjastoilla on vankka kokemus lukemaan innostamisessa, puolueettoman tiedon tarjoamisessa ja sivistyksen ­ylläpitämisessä. Jos kirjastoalan korkeakoulutuksen sisällöistä ja resursseista ei pidetä huolta, vaarana on, että tämä voima­vara menetetään.