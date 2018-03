Mielipide

sijoittavat talojen omistajayhtiöihin 15 prosenttia ­rakentamispääomista. Loppu on valtion lainaa. Asotalojen omistus on keskittynyt kolmelle yhtiölle. Niissä valtaa käyttävät osakkeenomistajat, joita säätiöidensä kautta ovat muun muassa SAK ja keskustapuolue.Pääomaa 400 miljoonaa ­euroa asotaloihin sijoittaneilla asukkailla ei ole mitään sananvaltaa. Sananvalta on osakkeenomistajilla, jotka ovat saaneet asunnot jopa alle eurolla kappale. Seuraus on, että aso­asunnot hinnoitellaan markkinavuokratasoon. Palveluja taloille myydään osakkeenomistajien lähipiiristä. Näin asoasunnoilla tehdään rahaa, vaikka toiminnan pitäisi olla oma­kustanteista ja kohtuuhintaista.Nyt asoasuminen on veden­jakajalla. Omistajat katsovat, ­että kohtuullinen asovastike on markkinavuokra. Tämän kymmenet asukkaat haastoivat käräjäoikeudessa ja vaativat vastikkeidensa alentamista. Oikeuden hiljattain antama tuomio oli asukkaille tyly: asovastikkeet voidaan hinnoitella markkinavuokrien tasolle.Tuomio on tärkeä. Eräissä ­taloissa on ylitetty jopa mark­kinavuokrat, ja vastikkeita määrättiin palautettaviksi. Lisäksi todellisuus paljastui: aso on asukkaiden sadoilla miljoonilla euroilla pääomittamaa markkinahintaista vuokra-asumista. Tuleeko valtion edelleen tukea asorakentamista, jossa sijoittajat saavat koteja omakseen muutamalla eurolla?Asojärjestelmä päätynee nyt EU:n komission arvioitavaksi. EU:n lainsäädäntö kieltää val­tion tuen markkinaehtoisesti toimivilta yhtiöiltä. Asossa tuotetaan markkinahintaista asumista valtion tukilainoilla. Tämä tuskin on EU:n säädösten mukaista.Asolainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan, ja asukkaiden vähäinenkin oikeussuoja halutaan romuttaa. Asukkaat ansaitsevat parempaa. Heille on avattava polku lunastaa kotinsa omakseen. Asotalojen siirtyminen asukkaiden hallitsemien yhdistysten tai asunto-osake­yhtiöiden omistukseen olisi tehtävä mahdolliseksi. Tämä alentaisi kustannuksia ja lisäisi yhteisöllisyyttä.