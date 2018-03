Mielipide

on mahdoton hallita. Jos kosken jääkylmään puolen litran muovi­pulloon, muistan Mogadishun syksyllä 2012.Sellaista muovipulloa painoi otsaansa vasten kymmenvuotias poika, joka oli sokeutunut jouduttuaan ristituleen Somalian loputtomassa sisällissodassa.En tiedä pojan nimeä, mutta hän palaa toisinaan mieleeni, joskus sotauutisten takia, joskus muovipullojen.Poika painoi pulloa otsaansa vasten. Se vilvoitti. Hänellä oli sininen ruutupaita ja kohtalo, jonka epäoikeudenmukaisuus sai tuntemaan voimatonta raivoa.En tiedä, mitä Mogadishun pojalle kuuluu. Hän on miehistymässä, jos elää, 15-vuotias, näköaistia vailla. Aurinko nousee punahehkuisena Intian valtamerellä. Ruutupaita oli sininen, muistaako värit viisi vuotta sokeutumisen jälkeen?, joita maailmassa tehdään, eivät ole omiaan lietsomaan toiveikkuutta. Silti siihen on perusteita.Tieto lisää toiveikkuutta. Olen lukemassa – silmillä, joilla näen, koska ­kymmenvuotiaat eivät 1980-luvun Suomessa joutuneet taisteluiden keskelle – yhdysvaltalaisen Steven Pinkerin kirjaa Enlightenment Now (Valistus nyt).Pinkerin viesti kuuluu, että järki, tiede, humanismi ja edistys ovat voitolla.”Jymyuutinen: maailma on ottanut mahtavia harppauksia joka ikisellä inhimillisen hyvinvoinnin alueella”, Pinker kirjoittaa. ”Tässä toinen jymyuutinen: juuri kukaan ei tiedä sitä.”Synkeät uutiset pimentävät meiltä ­kokonaiskuvan. Pinkerin todistusaineisto on väkevä: sodat (vähentyneet), elinajanodote (kasvanut kaikkialla), lapsikuolleisuus (romahtanut), tappavat taudit (malariakuolleisuus saatu alle puoleen vuoden 2000 tasosta), aliravitsemus (vähentynyt tuntuvasti), nälänhädät (melkein poissa).Hienoa edistystä on saavutettu myös köyhyyden kitkemisessä. Jos Maailmanpankin grafiikkakäyrää toteutuneesta kehityksestä jatkaa mekaanisesti viivoittimella kohti tulevaisuutta, äärimmäinen köyhyys olisi kadonnut vuonna 2026.ei taatusti ole valmis vuonna 2026. Ja on miljoonittain ihmisiä, joille tehtyjä vääryyksiä ei saa tekemättömiksi.Tulevaisuudenusko on silti ainoa oikea asenne. Mogadishussa oli mies, joka auttoi sodan sokeuttamia lapsia, myös ruutupaitaista poikaa.Mies lausui järeitä sanoja: ”On pystyttävä näyttämään, että se, mikä ihmisyydessä on parasta, voi päästä voitolle.”