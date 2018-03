Mielipide

Suomi voisi siirtyä listavaaliin EU-vaaleissa

Euroopan

Suomen

Henkilövaali

En itse

Asiasta

parlamentti ja sen poliittiset ryhmät käyttävät nykyisin todellista valtaa EU-lakien säätämisessä. Niillä on iso rooli myös monissa unionin henkilövalinnoissa. Se näkyi edellisten EU-vaalien Spitzen­kandidat-järjestelmässä ja siihen nojanneessa komission puheen­johtajan valinnassa.Parlamentin ja sen poliittisten ryhmien rooli on vahva myös ensi vuonna pidettävien EU-vaalien jälkeisessä todellisuudessa. Siksi on harmi, että Suomen nykyinen vaalijärjestelmä sopii niin huonosti yhteen poliittisten realiteettien kanssa.vaalit ovat henkilövaaleja. Puolueen yhteenlasketut äänet ratkaisevat sen, kuinka moni ehdokas pääsee läpi sen listalta. Läpi päässeiden järjestys riippuu puolestaan ehdokkaiden henkilökohtaisista äänimääristä. Sen takia yksikään ehdokas ei voi olla etukäteen varma omasta valinnastaan.Tällainen vaalitapa voi olla monin tavoin perusteltu ja hyvä sekä eduskunta- että kuntavaaleissa. Se on kuitenkin iso kansallinen taakka EU-vaaleissa – ainakin, jos asiaa tarkastelee meppien eurooppalaisten valta-asemien näkökulmasta.Henkilövaalin käyttö Euroopan parlamentin vaaleissa asettaa suomalaisten puolueiden ehdokkaat selvästi takamatkalle parlamentille tärkeässä Spitzenkandidat-mallissa. Oman poliittisen viiteryhmän kärkiehdokkaaksi kun on paha esittää sellaista henkilöä, jonka valituksi tuleminen on oman maan vaalissa epävarmaa aina vaalipäivän iltaan saakka, oli tämä henkilö kuinka loistava tahansa. Etenkin, kun kaikkien listavaalia käyttävien maiden puolueet voivat asettaa omat samaa paikkaa kärkkyvät ehdokkaansa ongelmitta listojensa ensimmäisiksi.vaikeuttaa myös suomalaisten puolueiden asettamien ehdokkaiden kilpailua parlamentin omista vaikutusvaltaisista tehtävistä. Listavaalia käyttävien maiden mepit kun voivat olla varsin varmoja uudelleenvalinnastaan jo hyvissä ajoin ennen vaaleja, jos he vain ovat kärkisijoilla omien kansallisten puolueittensa vaalilistoilla. Siksi he voivat myös neuvotella tulevan kauden tärkeimmistä paikoista jo paljon ennen kuin vaalien lopullinen tulos on selvillä.Eurooppalaisen puoluekentän pirstaloituminen voi toki murentaa näitä käytäntöjä. Listavaalimaissa ehdokkaiden asema on silti jo ennen vaaleja vahvempi kuin niiden, jotka ovat ehdokkaina Suomessa.Asiaa ei meillä kuitenkaan juuri murehdita. Puolueissa pohditaan mieluummin sitä, pitäisikö vuoden 2019 eduskunta- ja EU-vaalit sittenkin yhdistää täällä Suomessa. ­Tämän pohdinnan perustelutkin nousevat yksinomaan kotimaisista tarpeista: mahdollisen vaaliväsymyksen välttämisestä ja maakuntavaalien siihen todennäköisesti tuomasta lisästä.vaivaisi päätäni eduskunta- ja EU-vaalien yhdistämisellä. Panisin sen sijaan kaikki paukut sen miettimiseen, millä edellytyksillä listavaaliin siirtyminen Euroopan parlamentin vaaleissa voisi olla mahdollista myös täällä Suomessa.EU-vaalien käymisessä listavaalina olisi monta etua. Se poistaisi suomalaisten ehdokkaiden takamatkan eurooppalaisten poliittisten ryhmien sisäisissä Spitzenkandidat-kahinoissa. Se parantaisi heidän mahdollisuuksiaan myös parlamentin keskeisten valiokuntapaikkojen jaossa. Ja mikä tärkeintä, se tekisi pitkäjänteisestä meppiurasta ja EU-politiikkaan keskittymisestä varteenotettavan ja kilpailukykyisen vaihtoehdon myös Suomen poliittisessa elämässä.kannattaisi siksi keskustella vakavasti jo tänä keväänä. Nykyisen vaalijärjestelmämme puitteissa on selvää, että jokaisen kunnianhimoisen mepin voittava strategia on palata ministeriksi Suomeen, jos se vain on poliittisesti mahdollista. Suomen ja Euroopan kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että he voisivat halutessaan rakentaa pitkäjänteistä ja vaikuttavaa uraa myös Brysselissä ja Strasbourgissa. Ja tuoda heille sen myötä rakentuvaa tietoa ja ymmärrystä vahvasti esiin kotimaisissakin keskusteluissa.Muutos syventäisi puolueittemme ajattelua unionin tulevaisuudesta ja avartaisi laajemminkin näkemyk­siämme Euroopasta ja sen poliittisesta moninaisuudesta. Sen myötä Suomenkin politiikasta voisi nousta ajatuksia ja aloitteita, joilla on mahdollisuuksia menestyä myös omien rajojemme ulkopuolella.