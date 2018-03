Mielipide

Kukaan ei kiitä poliitikkoa, joka karsii vääristävän yritystuen

Suomen

Pohjois-Suomen

Pekkarinen

Yrittäjien toimitus­johtaja Mikael Pentikäinen muistutti Twitterissä, että hänen järjestönsä on mukana suuressa suomalaisessa urakassa: ”Suomen Yrittäjät on valmis karsimaan yritystukia. Yritämme puolustaa tätä linjaa myös ko. työryhmässä.”Kiittelin vastauksessani Pentikäistä aktiivisuudesta ja löysin yhden leikkauskohteen: alueellisen kuljetustuen. Ei tämä nimenomainen tuki ole minulle polttavan mielenkiinnon kohde, mutta twiittasin näin, koska tiesin jo, millaisen vastauksen saisin. Kunhan kiusoittelin.”Alueellista kuljetustukea emme ole poistamassa, mutta monia muita”, Pentikäinen vastasi nopeasti.suurin yksityinen puunjalostaja Pölkky oy toimii Kuusamossa ja saa kuljetustukea pitkien etäisyyksien vuoksi. Pölkky oy kuuluu sahojen etua ajavaan Sahateollisuus ry:hyn. Se taas liittyi Suomen Yrittäjiin runsas vuosi sitten. Kuljetustuki oli vähällä loppua, mutta muun muassa Pölkky oy piti asiasta kovaa meteliä, ja keskusta pelasti tuen budjettiriihessä lähivuosille.Keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen aikoo esitellä tämän kuukauden aikana yritystukien karsimista selvitelleen työryhmänsä saavutukset. Pohjana on laskelmia tutkijoilta ja virkamiehiltä. Suoria yritystukia jaetaan noin 1,1 miljardia euroa joka vuosi. Osa tukia selvitelleistä laskee tuiksi myös alemmat verokannat.Olen viime kuukausina kuullut yritystukia saavia ja niiden etujärjestöjä. Minulle on aivan aukottomasti osoitettu, että kaikki tuet ovat tarpeellisia – paitsi muiden saamat. Olen vakuuttunut siitä, ettei Pekkarisen urakka johda mihinkään oleelliseen muutokseen. Jokaiselle tuelle – olipa se vanhaa säilyttävä ja huono tai uutta luova ja hyvä – on voimakkaita tukijoita. Pentikäinen epäili Twitterissä, että suurten yritysten (lue: EK:n) puolella karsittavaa olisi paljon.Kukaan ei kiitä poliitikkoa tai etujärjestöä vääristävän tuen karsimisesta, sen säilyttämisestä kiitosta omilta kyllä tulee. Insentiivi on nurinpäin: huononkin puolustaminen on kannattavaa.huokaisi Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa (1.3.): ”En ymmärrä, miksi hallitus tällaisen selvityksen laittoi liikkeelle ja miksi minä vielä suostuin puheenjohtajaksi.”Miksi hamsterille hankitaan juoksupyörä? Jotta se purkaisi energiaansa vahinkoa aiheuttamattomaan muotoon. Ehkä keskustan olisi pitänyt saada Paavo Väyrynen tähän työhön.