keskustelu sote-uudistuksesta saa yhä värikkäämpiä ulottuvuuksia. Nyt jännitetään jo sitä, äänestääkö jokin hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja uudistusta vastaan eduskunnan täysistunnossa loppukeväästä.Keskiviikkona eduskunta kävi lähetekeskustelun valinnanvapausesityksestä, joka menee seuraavaksi eduskunnan valiokuntiin. Siellä voidaan vielä tehdä korjauksia, mutta mihinkään suureen remonttiin ei ole aikaa, jos aikataulusta halutaan pitää kiinni.Korjauksia toivovat myös useat so­te-asiantuntijat, joiden näkemyksiin sekä perustuslakivaliokunta että so­siaali- ja terveysvaliokunta nojaavat päätöksissään. Osa asiantuntijoista voisi joidenkin korjausten myötä näyttää varovaisesti vihreää valoa uudistukselle, vaikka hallituksen muokattukin esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sisältää yhä merkittäviä ongelmia. Näin ajattelevat muun muassa professori Heikki Hiilamo, professori Jussi Huttunen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marina Erhola.esitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta on tehty useita muutoksia sen jälkeen, kun aiempi esitys kaatui perustuslakivaliokunnassa viime kesänä.Yksi keskeinen muutos on, että monituottaja­mallin käyttöönottoa on porrastettu ­useammalle vuodelle. Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyisi maakunnille vuoden 2020 alusta, mutta asiakkaat pääsisivät valitsemaan oman sote-keskuksensa vasta seuraavana vuonna ja hammashoidossa vuonna 2022.Muutosten ansiosta kokonaisuudesta on tullut asiantuntijoiden mukaan hallittavampi. Vielä viime kesänä sote-asiantuntijat lausuivat valiokunnassa, että edessä on kaaos, koska suuri ja ennenkokematon muutos tehdään kertarytinällä.Hallitus on kuitenkin rakentamassa perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin aivan uudenlaista monituottajamallia, jossa julkiset ja yksityiset palveluntuottajat kilpailevat asiakkaista julkisesti rahoitetuissa palveluissa. Moni asiantuntija toivoisi, että malliin siirryttäisiin kokeilujen kautta hallitusti, jotta pahimmat karikot voitaisiin välttää.esitysten suurin riski piilee siinä, ettei maakunnista tule riittävän vahvoja järjestäjiä, jotta ne kykenisivät ohjaamaan palvelutuotantoa erityisesti sote-keskuksissa halutulla tavalla. Yksityiset ja julkiset sote-keskukset saisivat rahoituksensa maakunnilta rahoitusmallilla, jollaisesta ei Suomessa ole kokemuksia. Tämä niin sanottu kapitaatio­rahoitus vaatii maakuntien päättäjiltä paljon opettelua ja osaamista. Vaarana on muun muassa se, että sote-keskus ei hoida paljon hoitoa tarvitsevia potilaita kunnolla tai lähettää heitä herkästi erikois­sairaanhoitoon.Eduskunnan valiokuntakäsittelyssä yksi korjaus voisikin olla se, että siirtymistä asiakkaan valinnanvapauteen porrastettaisiin vielä pitemmälle ajalle. Silloin lähestyttäisiin jo hallitusohjelman alkuperäistä kirjausta, jonka mukaan palvelujen järjestämisvastuu olisi ensin siirretty kuntia suuremmille alueille ja vasta sitten otettu käyttöön asiakkaan valinnanvapaus. Kaikki muuttui marraskuussa 2015, kun keskusta sai maakunnat ja kokoomus nopeamman toteutuksen valinnanvapauteen poliittisessa lehmänkaupassa.Ongelmista huolimatta uudistus toteuttaisi yhden sen tärkeimmistä alkuperäisistä tavoitteista. Järjestämisvastuu palveluista siirtyisi kuntia suuremmille toimijoille eli 18 maakunnalle. Tämä olisi ratkaiseva askel sille, että koko maassa olisi mahdollisuus turvata nykyistä tasavertaisemmin pääsy hoitoon ja kehittää palveluja nykyistä tehokkaammin.Maakuntamalli ei ole täydellinen, mutta sen kanssa voidaan asiantuntijoiden mielestä elää. Maakuntia voi joidenkin vuosien kuluttua olla vähemmän kuin 18, kun osa heikoimmista voi liittyä naapuri­maakuntaan. Jos uudistus nyt kaatuisi eduskunnassa, yhä useampi kunta päätyisi sementoimaan palvelurakenteitaan erilaisilla ulkoistus­sopimuksilla yksityisille tuottajille eikä kehitystä hallitsisi kukaan.eivät usko, että kustannusten kasvua kyetään hillitsemään kaavaillut kolme miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.Uudistuksen valmistelijat muistuttavat, että maakunnat joutuvat suunnittelemaan rahankäyttöään yhdessä valtioneuvoston uuden ohjausyksikön kanssa.Viime kädessä rahakirstun vartijana olisi valtiovarainministeriö. Siitä voi päätellä, että sote-palveluihin tulee nykyistä tiukempi budjettikuri.