Mielipide

Kotimaan sarjapeleissä pääsee urheilun iholle pilkkahintaan

Urheilu­tapah­tumien

Kotimainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syynä

lippuja moititaan usein kalliiksi, eikä mielikuva ole välttämättä väärä. NHL tuo Patrik Laineen ja Aleksander Barkovin syksyllä Helsinkiin ja kaksi ainutlaatuista ottelua myytiin loppuun pika­vauhtia, vaikka halvinkin lippu maksoi liki sata euroa.Moni muistaa yhä jääkiekon vuoden 2012 MM-kotikisojen härskin rahastuksen. Jääkiekkoliitto lätkäisi mestaruushuumassaan Leijonien ottelulipuille hinnan, jolla olisi lentänyt aurinkorannalle.SM-liigan ja KHL:n ulko-otteluiden tai vaikka HJK:n europelien liput ovat kaukana kohuhinnoista, mutta nekin voivat tuntua kalliilta, etenkin jos ottelu koetaan anniltaan ankeaksi.urheilu tarjoaa kuitenkin loistavaa viihdettä sopuhintaan. Elämyksiin ei tarvita aina isoja rahoja. Esimerkiksi koripallon, lentopallon, salibandyn ja käsipallon pääsarjaottelut tarjoavat mielenkiintoista seurattavaa pilkkahintaan – tai oikeastaan järkevään hintaan. Aikuiselle lippu maksaa usein vain reilun kympin, lastenlippu irtoaa puoleen hintaan.Puitteet eivät aina ole yhtä prameat kuin jääkiekkoliigassa, mutta kaikki tarvittava löytyy, monessa paikassa on jopa olutta janoisille.Parasta kuitenkin on, että parjatuissa urheilutaloissa ja koulujen liikuntasaleissa pelattavissa otteluissa voi kokea jotain sellaista, mikä ei isoilla areenoilla ole mahdollista. Katsoja pääsee halutessaan melkeinpä urheilijoiden ja valmentajien iholle, kuin toiseen maailmaan, kunhan vain saapuu paikalle 20 minuuttia ennen ottelun alkua.on se, että pienissä saleissa katsomot ovat kiinni ihan kentän ulkorajoissa. Myös mieleisen paikan saa valita, sillä iso osa katsojista saapuu paikalle viime tingassa. Muun yleisön häiritsevää meluakaan ei juuri ole.Alarivien paikoilla pääsee toiseen maailmaan. Sieltä näkee läheltä kentän taisteluparit, pelaajien ilot ja pettymykset, kuulee tuomarien kommentit, pelikenkien kirskeen, mailojen kolinan ja valmentajien mölinän.Urheilun pieniä näytelmiä, draamoja ja ilon hetkiä.Kaiken lisäksi saa hyvän mielen. Pienissä saleissaan pelaavat joukkueet ovat usein seuroja, joille jokainen pääsylipuilla ja kahvilamyynnillä saatava euro on erityisen tarpeellinen. Katsoja on samalla sponsori, suorastaan mesenaatti.