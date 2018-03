Mielipide

Kaikki erovanhemmat eivät pidä yhteyttä lapseensa

Vieraannuttamiseen

liittyvä keskustelu velloo laajana, ja ilmiöön mietitään puuttumista lain keinoin.Olen toiminut kymmenen vuotta lastenvalvojana. Työssäni olen törmännyt paljon laajempaan ongelmaan: vanhempiin, jotka eivät juuri pidä yhteyttä lapseensa. Tästä ilmiöstä puhutaan hyvin vähän.Surullinen tosiasia on, että vanhempien erotessa osa lapsista menettää käytännössä ­joko kokonaan tai lähes kokonaan yhteyden muualla asuvaan vanhempaansa. Vain pieni osa tästä johtuu vieraannut­tamisesta. Sitä esiintyy kansainvälisen tutkimuksen mukaan noin 10 prosentissa kaikista huolto­riidoista ja 20–27 prosentissa riitaisista eroista. Suurin osa eroista on sopueroja. Syy yh­teyden katkeamiseen voi olla muualla asuvassa vanhemmassa itsessään.Lastenvalvojan työssäni olen törmännyt harvoin varsinaiseen vieraannuttamiseen. Sitäkin enemmän olen tavannut ­lähivanhempia, jotka yrittävät sitouttaa muualla asuvaa vanhempaa tapaamisiin ja kertovat lapsen ikävästä vanhempaan. Joissakin tapauksissa olemme tehneet tapaamissopimuksen ja myöhemmin olen saanut kuulla, etteivät tapaamiset ole ­onnistuneet muualla asuvasta vanhemmasta johtuvista syistä. Syinä voivat olla esimerkiksi elämänhallinnan ongelmat, ­uusi puoliso, uudet lapset tai etäisyys, ehkä myös välinpitämättömyys.Miten voitaisiin helpottaa ­niiden lasten elämää, jotka kaipaavat isäänsä tai äitiään? Yksi tärkeimmistä erolasten hyvinvointia selittävistä asioista on yhteyden säilyminen molempiin vanhempiin myös eron ­jälkeen. Miten turvata lasten ­oikeus molempiin vanhempiin myös eron jälkeen?Korostan, että valtaosa vanhemmista rakastaa lapsiaan. He ovat sitoutuneet jakamaan elämänsä lastensa kanssa myös eron jälkeen.