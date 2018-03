Mielipide

Menestyvä yritys katsoo muuallekin kuin asiakkaan lompakkoon

rahamuseo on mainio pistäytymis­paikka aivan Helsingin tuomiokirkon kyljessä. Parhaillaan siellä on esimerkiksi näyttely keskuspankin toiminnasta sisällissodan aikana vuonna 1918.Jossain vaiheessa museoon voisi sopia pieni näyttely lompakoista. Niihin tiivistyy yksi näkökulma suomalaisen yhteiskunnan muutokseen.olivat juhlallisia seteleiden säilytyspaikkoja. Vuosi­kymmenten mittaan niistä tuli paremmin taskuun sopivia. Tilaa oli myös kolikoille ja ajokortille.Sen jälkeen alkoi muovikorttien rynnistys. Pankkikortin rinnalle puskivat kanta-asiakkuutta tai jäsenyyttä osoittavat läpyskät.Nyt käydään uudenlaista pudotus­peliä. Käteisen rahan käyttökerrat vähenevät arjessa. Käteistä ihmisillä ehkä on, mutta jossain laukun pohjalla. Tärkeintä on, että lähellä on jonkinlainen maksukortti – ja tietysti matkapuhelin.tarvittavien muovikorttien määrä on todennäköisesti saavuttanut jo huippunsa. Lähiaikoina on tulossa tarjolle monia keinoja vähentää niiden määrää tai ainakin siirtää ne jonnekin sivummalle käteisen rahan lähelle.Pääkaupunkiseudun julkisella liikenteellä töihin matkustava voi toivottavasti jo tämän vuoden aikana jättää matkakortin kotiin ja näyttää tarkastajalle kausi­lippua matkapuhelimen sovelluksesta.Autoilijalle on luvattu tänä vuonna myös mobiiliajokorttia, mutta ainakin minulle on jäänyt epäselväksi, kelpaako se poliisille ajo-oikeuden osoittamiseen.Taksikilpailun lisääntyessä yksi keino sitouttaa asiakkaat on tehdä maksami­sesta helppoa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että maksu hoituu verkossa.Suomalaisten kauppojen kassoille on tarjolla useita mobiilimaksamisen tapoja. Maailmalla kokeillaan jo mallia, jossa maksu peritään ostoksista, kun asiakas kantaa ne ulos myymälän tiloista.perimmäinen motiivi korttipelin vähentämiseen ei kuitenkaan ole nykyinen muovikriittisyys vaan pääsy kiinni yhä tärkeämpään raaka-aineeseen, käyttäjän dataan.Meneillään on kilpajuoksu siitä, kuka saa mehukkaimmat siivut tuosta datasta. Voittajiksi selviävät ne, jotka eivät ole kiinnostuneita pelkästään asiakkaan lompakosta vaan myös hänen matka­puhelimestaan. Helpomman arjen vastapainoksi tarvitsee vain painaa nappia, jossa lukee: ”Hyväksyn käyttöehdot.”