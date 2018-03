Mielipide

Sote-uudistus on palautettava juurilleen

Sosiaali- ja terveyden­huollon

Ongelmia

Heti

Asiantuntijat

Unohdetaan

uudistuksen tarkoituksena oli alun perin perustason palvelujen parantaminen. Perus­palvelujen saanti oli ja on yhä ­epätasa-arvoista. Parannuskeinoksi hyväksyttiin palvelujen järjestämisen yhdistäminen sekä erityis- että perustasolla.Yli kymmenen vuoden valmistelun jälkeen alkuperäiset tavoitteet ovat unohtuneet. Uudet tavoitteet, kuten maakuntauudistus ja valinnanvapaus, ovat johtaneet siihen, ettei uudistuksen sisältöä hallitse enää kukaan. Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että esitetyllä ratkaisulla joudutaan ojasta allikkoon.on monia. Maakunnista muodostuu keinotekoisia organisaatioita, joiden ohjausta lisätään tavalla, ­joka rajoittaa niiden itsenäisyyttä. Sosiaali- ja terveysministeriöön perustettu ohjausosasto on paitsi ministeriöiden perinteisen roolin vastainen myös epäselvä suhteessa sen alaisiin asiantuntija- ja valvonta­laitoksiin. Maakuntien mahdollisuudet ohjata vahvoja sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajia ovat ohuet.Valinnanvapaudesta on tehty epäselvä, kustannusten kannalta ­arvaamaton kokonaisuus. Palvelujen piiriin pääsy toteutuu jo niillä, joilla on käytössään sekä yksityiset palvelut että työterveyspalvelut. Muilla on ongelmia hoitoon pääsyssä. Heidän asemaansa ei paranneta esitetyllä valinnanvapausmallilla ­ilman lisäpanostuksia.Jos kiireettömään hoitoon ei pääse kohtuullisessa ajassa, ainoa tapa korjata tämä on lisätä vastaanottavia lääkäreitä. Tämä on hyvä ja ­tavoiteltava muttei ilmainen keino. Lääkärien määrää voidaan lisätä ­ilman sote-uudistustakin.Vaativia ja moninaisia palveluja tarvitseva väestö synnyttää suurimmat kustannukset. Oli valinnan­vapaus tai ei, vaativat erikoispalvelut ovat kalliita. Tällaisia palveluja tarvitsevat joutuvat ehdotetussa mallissa asioimaan useiden eri palveluntuottajien kanssa, jolloin valinnanvapaus aiheuttaa ongelmia. Kuntoutuksen uudistamiskomitean mukaan monia palveluja käyttävät tarvitsevat tukea ja ohjausta – valinnanvapaus on heille toissijaista.sote-uudistuksen suunnittelun alkuvaiheessa oli tiedossa, että erikoissairaanhoito on Suomessa laadukasta ja kustannustehokasta. Tarkoituksena oli levittää erikoissairaanhoidon osaamista ja yhteistyötä ­perusterveydenhuoltoon.Esillä olevassa mallissa erikois­sairaanhoidon asema vaarannetaan hallinnollisella eriyttämisellä liikelaitokseen ja avaamalla käytännössä mahdollisuus vaativan ensihoidon ja elektiivisen hoidon eriyttämiseen. Tämä on ja kallista ja epä­tarkoituksenmukaista. Esitys avaa myös mahdollisuuden koko järjestelmän EU-kilpailuoikeudelliseen tarkasteluun, jonka lopputulosta on vaikea arvioida.ovat olleet yksi­mielisiä siitä, että sosiaali- ja ter­veydenhuolto pitäisi järjestää nykyistä suuremmissa kokonaisuuk­sissa. Esillä oleva malli johtaa tähän vain näennäisesti. Monilla alueilla, kuten Etelä-Karjalassa (Eksote), esitys johtaa hyvin toimivien kokonaisuuksien pirstoutumiseen.Yhteistyö erikois- ja perustason välillä on lisääntynyt. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoitopiirissä (Hus) erikoistason osaamista on viety perustasolle. On suorastaan ironista, että nyt kun kaikki ovat sitä mieltä, että sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä alle 20 alueen kokonaisuudessa, ­käsiteltävänä oleva esitys rikkoo olemassa olevat alueelliset toimijat.Tähän johtavat maakuntien perustaminen, valinnanvapauden epämääräinen toteuttaminen sekä palvelujen liikelaitostaminen ja eriyttäminen. Palveluja tarvitsevien asema heikentyy, kustannukset ­kasvavat ja syntyy hallinnollinen sekamelska.nykyisen suunnitelman mukainen sote-uudistus. Tuetaan alueellista kehitystä Eksoten ja muiden jo toimivien mallien tapaan. Varmistetaan kiireettömään hoitoon pääsy ja avun saanti lisäämällä resursseja perustason sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Valinnanvapautta ja yksityisiä palveluja voidaan tukea antamalla oikeus hakeutua kunnan palvelusetelin avulla ­yksityisiin palveluihin, ellei julkisten palvelujen piiriin pääse ajoissa.Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on välttämätöntä uudistaa – alkuperäisen tavoitteen mukaisesti ja asiantuntijoita kuullen.