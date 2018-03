Mielipide

Miksi Korkeasaari alkaa periä maksua helsinkiläisiltä koululaisryhmiltä?

ilahduttava nähdä, että monissa kouluissa ollaan siirtymässä opetuksessa yhä enemmän ulos luokasta. Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannustaa lähtemään ulos oppimaan ja hyödyntämään kaupungin tar­joamia opettavaisia kohteita. Tarjolla on esimerkiksi luonnonkohteita, museoita ja työ­pajoja. Aidossa kontekstissa ­lapsi oivaltaa ja oppii melkein huomaamatta.Koulumme suosima retkikohde Korkeasaaren eläintarha on tässä asiassa ottanut takapakkia. Korkeasaari muutettiin Helsingin kaupunkikonsernin alaiseksi säätiöksi tammikuussa, ja nyt säätiö on päättänyt nostaa heti alkuun helsinkiläisten koululaisten pääsylippuhintoja.Aiemmin Helsingin koulujen luokkaretkeläiset pääsivät maksutta Korkeasaareen. Muutoksen jälkeen kaikkien koululaisryhmien pääsy eläintarhaan muuttuu maksulliseksi nimenomaan luokkaretkien huippukuukausina eli touko-, elo- ja syyskuussa.Korkeasaaren päätös on ristiriidassa Helsingin kaupungin vaaliman oppimiskäsityksen kanssa. Koululaisryhmien vierailumäärä pienenee luultavasti pääsymaksujen seurauksena.En ole varma, mihin Korkeasaaren eläintarhan säätiö pyrkii hintamuutoksella. Oletan, että sillä tähdätään tulojen kasvattamiseen. Helsingin kaupunki tukee edelleen merkittävällä tavalla eläintarhan toimintaa. Toimintakustannuksista yli puolet katetaan Helsingin kaupungin toiminta-avustuksella.Korkeasaaren eläintarhan säätiön tuleekin ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategia. Onko kaupungin strategiassa tässä kohden epäjohdonmukaisuutta, kun koululaisten mahdollisuuksia ulkona oppimiseen rajoitetaan ja muutetaan maksullisiksi?Korkeasaari totesi sosiaalisessa mediassa vastauksena tiedustelulle, ettei se pysty enää sää­tiönä asettamaan helsinkiläisiä eriarvoiseen asemaan. Aiemmin helsinkiläiset kouluryhmät ovat tosiaan päässeet eläintarhaan ­ilmaiseksi, kun taas muista kunnista tulevat ryhmät ovat joutuneet maksamaan. Jos tämä ei enää säätiöittämisen jälkeen onnistu, ehdotan oppimisystävällisemmän ratkaisun: kaikki koululaisryhmät ilmaiseksi aina ja paikkakunnasta riippumatta.Sisäänpääsyn periminen vasta eriarvoistaakin. Koska retkimaksut tulevat useimmiten ­vanhemmilta luokkatoimikunnan kautta, maksun periminen johtaa vääjäämättä siihen, että sosiaalisesti hyvinvoivien alueiden koulut pääsevät jatkossa eniten opintoretkelle eläintarhaan. Sitäkö halutaan?