Korkeakulttuurin valtionrahoitus on myös tulonsiirtoa köyhiltä varakkaille

hyvin toimeen tulevien aktiivi­kansalaisten maksaa itse omat kulttuuri­rientonsa? Ilman yhteiskunnan tukea esimerkiksi oopperaliput olisivat hinnaltaan noin viisinkertaiset.Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Kansallisoopperaa ja -balettia vuosittain noin 40 miljoonalla eurolla. Ministeriö kierrättää korkeakulttuuriin veikkausvoittorahoja. Professori Pekka Sulkusen johtaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan rahapelien tuotoista huomattava osa tulee pieneltä, suureksi osaksi köyhistä ja moniongelmaisista koostuvalta joukolta. Korkeakulttuurin valtionrahoitus voidaan siis nähdä tulonsiirtona köyhiltä varakkaille.toiminta vastaa periaatteessa aina johonkin tarpeeseen. Kouluja rahoitetaan, koska tarvitaan lukutaitoa. Terveyskeskuksia rahoitetaan, koska tarvitaan terveydenhoitoa. Myös kulttuurin rahoitus vastaa tarpeeseen. Kulttuuri tuo ja luo hyvinvointia. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön entinen johtaja Pasi Saukkonen listasi taiteen ja kulttuurin vaikutusten pitävän sisällään laajan kirjon erilaisia myönteisiä seurauksia esteettisistä elämyksistä aina kansallisen identiteetin ylläpitoon.Kouluosaamista voi mitata Pisa-tutkimuksella ja terveydenhuollon onnistumista hoitotuloksilla. Esittävän taiteen mittaaminen on vaikeampaa. Suoritteiden määrä ei ehkä ole paras mahdollinen mittari, ja taiteen laadun mittaaminen on kovin subjektiivista. Mittarina ei käytetä myöskään tavoittavuutta, sillä Depeche Moden täyttäessä Areenan yleisö on maksanut lipuistaan reaalihinnan.jaettaessa arvioidaan vaikuttavuutta. Kulttuuritarjonnassa tavoitellaan laajuutta, josta jokainen voisi löytää itselleen jotain. Taidelaitosten ulkopuolisilla esiintymisillä tavoitellaan ihmisiä, jotka syystä tai toisesta eivät esityksiin pääse. Esimerkiksi Kansallisooppera vie esityksiä pääkaupunkiseudun hoivakoteihin, ja verkon kautta esitykset leviävät koko valtakuntaan.Taiteen valtionapua myllätään uusiksi. Juuri lausuntokierrokselle lähtenyt työryhmämietintö ehdottaa merkittäviä uudistuksia toiminta-avustusten kriteereihin. Monipuolisen kulttuuritarjonnan soisi tavoittavan entistä paremmin myös sen eläkeläisen, joka on työntänyt roponsa Prisman aulan hedelmäpeliin.