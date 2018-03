Mielipide

Kuulustelutallenteet parantavat oikeusturvaa

Oikeusministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juttujen

Suullisessa

Suomessakin

haluaa keventää oikeusprosesseja. Lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa esimerkiksi syytetyn velvollisuutta olla läsnä pääkäsittelyssä haluttaisiin lieventää laajentamalla asianosaisten mahdollisuutta osallistua istuntoon videon välityksellä.Näillä keinoin pääkäsittelyjen peruuntumiset poissaolojen vuoksi vähenisivät ja oikeudenkäyntien kesto lyhenisi. Henkilötodistelun luotettavuuden varmistamiseksi, oikeusturvan parantamiseksi ja asianomaisten kuormituksen vähentämiseksi uudistuksia tulisi tehdä myös tapaan, jolla rikosasian henkilötodistelu vastaanotetaan.Kun oikeudenkäyntejä uudistettiin 1990-luvulla, todisteiden vastaanottaminen oikeudenkäynnissä säädettiin ”suulliseksi ja välittömäksi”. Sekä epäillyn että rikosuhrin ­oikeusturvaa haluttiin parantaa.Aikaisemmin oikeudenkäynti ja näytön vastaanottaminen jakaan­tuivat usein moneen eri istuntoon. Silloin tuomion perustana oleva näytön harkinta jouduttiin lopulta tekemään pöytäkirjoihin merkittyjen todistelukertomusten pohjalta.Uudistuksen tavoitteena oli, että todistelu vastaanotetaan yhtenäisessä suullisessa käsittelyssä, jonka päätteeksi tuomari tekee omiin havaintoihinsa perustuvan näyttö­ratkaisun. Tavoitteeseen ei kuitenkaan ole päästy riittävän hyvin.saaminen käräjäoikeus­käsittelyyn kestää jopa yli vuoden ja hovioikeuskäsittelyyn pääsy useampia vuosia. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta poliisikuulusteluja ei oteta ääni- tai kuvatallenteelle.Kuulustelusta laaditaan kirjallinen kuvaus eli kuulustelupöytäkirja, jonka laatimiseen ei ole annettu tarkkaa ohjeistusta. Yleisimmin pöytäkirjat laaditaan tiivistelmäksi. Silloin niistä ei ilmene poliisin esittämien kysymysten muoto ja sisältö tai kuultavan tarkat vastaukset.Kirjauksen muodosta saattaa esimerkiksi saada sen käsityksen, että kuultava on kertonut tapauksesta oma-aloitteisesti, vaikka hän olisi vastannut poliisin johdattelevaan kysymykseen. Tällöin väärinymmärrysten riski on ilmeinen.Kuulustelutiivistelmiin päätyy usein myös poliisin omaa tulkintaa ja kuulustelijan käyttämää kieltä. Kuultava saa luettavakseen tiivistelmän ja allekirjoittaa sen, mutta hän ei välttämättä huomaa virheitä tai ymmärrä niiden merkitystä.oikeudenkäynnissä verrataan usein vastaanotettua todistelukertomusta poliisin tekemään tiivistelmään. Vastakuulustelussa nostetaan esiin näiden eroavuuksia, vaikka epäjohdonmukaisuudet voivat olla seurausta muistin normaalista toiminnasta.Oikeudenkäynnin aikaan poliisikuulustelusta on saattanut kulua jo vuosia. Ajan myötä muistikuvien ­yksityiskohdat muuttuvat tai asioille annetaan uusia merkityksiä. Muistikuvat myös värittyvät herkästi asiasta käytyjen keskustelujen ja uuti­soinnin vuoksi. Todistajankertomusten luotettavuuden arviointiin liittyvät ongelmat voivat heikentää asianosaisten oikeusturvaa ja johtaa herkästi syytteen hylkäämiseen, jos saatavilla ei ole muuta näyttöä kuin asianosaisten kertomukset.Ruotsissa henkilötodistelu videoidaan käräjäoikeudessa eikä asianosaisia tai todistajia tarvitse pääsääntöisesti kuulla hovioikeuksissa. Videoiminen ei kuitenkaan poista edellä mainittuja todistelun luotettavuuteen liittyviä ongelmia. Siksi Ruotsissa on ehdotettu, että kuulustelut tulisi tallentaa jo esitutkin­nassa, jolloin niitä voidaan käyttää tarvittaessa oikeudessa. Todistajankertomuksia pidetään luotettavampina, jos ne on vastaanotettu prosessin varhaisessa vaiheessa.todistelukuulustelut tulisi tallentaa esitutkinnassa ääni- tai kuvatallenteelle, ainakin vähäistä vakavammissa rikosasioissa. Tallenteiden avulla tuomari voisi ar­vioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa annettuja autenttisia todistajankertomuksia kuulustelijan esittämien kysymysten valossa.Tallentamisesta huolimatta poliisi voisi edelleen tehdä kuulusteluista tiivistelmät esitutkintapöytäkirjaan, jos sitä pidetään syyteharkinnan kannalta tarpeellisena. Todistajien olisi yleensä oltava oikeudessa läsnä vastakuulustelua varten.Todistelun tallentaminen esi­tutkinnassa olisi todistajanpsyko­logisen tiedon valossa järkevä tapa parantaa oikeusturvaa ja sujuvoittaa oikeudenkäyntejä.