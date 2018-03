Mielipide

Tutkijan ei pidä ryhtyä politikoimaan

Sote-uudistuksesta

käytävässä keskustelussa viitataan jatkuvasti asiantuntijoiden kannanottoihin ja vaaditaan, että poliittisia päätöksiä tulisi tehdä tutkijoiden kannan mukaisesti.Tutkimusperusteista päätöksentekoa koskevassa kirjallisuudessa on katsottu, ettei tutkijan ja poliitikon rooleja tulisi sekoittaa.Tutkijan tulisi säilyttää riippumattomuutensa, eikä poliitikko saisi sekaantua tutkimuksen tekemiseen.Nyt näyttää siltä, että ainakin jotkut tutkijat ovat päätöksen­tekoprosessissa ottaneet poliittisen roolin. Kun professori esittää, että sote pitäisi kaataa eduskunnassa, hän ryhtyy poliitikoksi.Tutkijalla on oikeus poliittiseen mielipiteeseen, mutta poliittisen kannanottonsa myötä hän menettää uskottavuutensa tutkijana. Hän on sekoittanut kaksi roolia.