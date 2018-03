Mielipide

Taloyhtiössämme moni asia on pielessä – perehtymistäni yhtiön asioihin ei ole katsottu hyvällä

Hyvin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

toimivassa asunto-osakeyhtiössä elämä sujuu niin kuin sen pitääkin, asiallisesti ja sopuisasti. Asukkaat ymmärtävät yhtiömuotoiseen asumiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Sitten on niitä taloyhtiöitä, joissa moni asia on pahasti pielessä. Olen omistajana juuri tuollaisessa yhtiössä.Perusongelmana asunto-osakeyhtiössämme on, ettei sen omistajia yksinkertaisesti kiinnosta, miten yhtiömme asioita hoidetaan. Taustalla on myös tietämättömyyttä ja henkistä laiskuutta. Olemme jo vuosia olleet tilanteessa, joka monin tavoin hankaloittaa normaalia elämää.Asunto-osakeyhtiössä ylin ja tärkein päätöksentekijä on osakkeenomistajien yhtiökokous. Meillä toimitaan toisin. Suurin osa omistajista on luovuttanut valtansa taloyhtiön heikolle hallitukselle, joka puolestaan turvautuu huonokäytöksiseen isännöitsijään.Olisimme säästyneet monelta ongelmalta ja murheelta, jos asioitamme hoitaisi asiallinen ja ­ammattitaitoinen isännöitsijä.Vanhoissa asuintaloissa tulee vuosien kuluessa monenlaista remontin tarvetta. Esimerkiksi meillä päätettiin parantaa asuntokohtaisten kuivaushuoneiden ilmastointia. Se päätettiin toteuttaa tavalla, joka oli laiton ja kaikin puolin kelvoton. Siksi minä vastustin sitä. Ja susihan siitä tuli. Toimimaton ilmastointi purettiin ja ilmastointiin liitettiin lämmön talteenotto. Yhtiössämme on hukattu paljon yhteistä rahaa huonosti hoidettuihin remontteihin.Omistusasunnon hankkiminen on tavallisen ihmisen suurin investointi. Juuri tästä syystä minä en ole tyytynyt seuraamaan asunto-osakeyhtiömme asioita passiivisesti sivusta. Olen ollut pitkään ja kohtuullisen aktiivisesti mukana talo­yhtiömme arkisessa toiminnassa. Se on pakottanut minut ­perehtymään yhtiömme talouteen ja asumista koskevaan lainsäädäntöön.Jokaisen asunto-osakeyhtiössä osakehuoneiston omistavan kannattaa ja pitää olla kiinnostunut yhtiönsä tilasta ja taloudesta. Velkaisessa ja monenlaisten konfliktien vaivaamassa ­taloyhtiössämme aktiivisuuttani ei ole kuitenkaan katsottu hyvällä, päinvastoin. Sanomisiani vääristellään, yhtiön kokouksissa puheoikeuttani rajoitetaan – olen jatkuvan syrjinnän kohteena. Mahdottomia en ole vaatinut. Sitä olen kyllä korostanut, että asioiden hoidon pitää olla avointa, rehellistä ja ennen muuta oikeudenmukaista.Syrjään sysättynä osakkeenomistajana olen yrittänyt saada apua monelta eri taholta. Sitä en ole kuitenkaan saanut. Kun asunto-osakeyhtiön hallintoon pesiytyneiden huonojen ja syrjivien käytäntöjen annetaan muhia riittävän pitkään, niiden korjaaminen näyttää nyky-Suomessa olevan ylivoimaista.