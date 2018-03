Mielipide

Suomalaisten uskonnon­opetukseen tarvitaan uusi oppiaine – valtion ja kirkon erottaminen pitäisi viedä kouluis

paluun lähestyessä perhees­sämme on aika alkaa ajatella lasten koulu­asioita, kuten mitä tehdä uskonnonopetukselle – Jumalalla vai ilman?Täällä Yhdysvalloissa uskontoa ei opeteta kuin uskonnollisissa kouluissa. Osa kadun juutalaislapsista käy kerran viikossa synagogan hepreakoulussa, koska bar mitsvaan tai bat mitsvaan ei ole muuten asiaa.Oma perheemme ei kuulu kirkkoon eikä käy kirkossa, mutta ­pidämme silti uskontoa tärkeänä osana yleissivistystä.lasteni oppivan uskonnoista, sillä itselläni on tiedoissa isoja aukkoja. Yritin aikani osallistua koulun uskonnonopetukseen, mutta ei siitä tullut mitään, koska minun olisi pitänyt väittää asioita, joita en pitänyt tosina – kuten että Jumala loi taivaan ja maan.Suomalainen uskonnonopetus oli vuoteen 2003 ”tunnustuksellista”: opetuksessa lähdettiin siitä, että Raamatussa kerrotut asiat olivat tosiaan totta.Nykyään ei lähdetä. Kokeissa voi kaiketi vastata, että ”Raamatun mukaan Jumala loi taivaan ja maan” – ja sehän on ihan totta se.olen yrittänyt sivistää itseäni lukemalla Raamattua, Koraania ja eri uskontojen historiaa.Kuusi vuotta sitten osallistuin Oxfordin yliopistossa lukuvuoden ajan islam-kursseille, koska halusin ymmärtää, voiko islam elää sovussa modernin maailman kanssa.Ymmärsin, ettei siitä tule helppoa, koska islam ei ole vain uskonto vaan myös ohje siitä, kuinka yhteiskunta tulee järjestää. Mutta toisaalta: minkä ihminen on keksinyt, sen hän voi muuttaakin.poikieni saavan tietoa eri uskonnoista, mutten oikein luota suomalaiseen järjestelmään.Opettajien Edu.fi-sivulta voi lukea uskonnonopetuksen tavoitteista: ”Maailmankuvan ja -katsomuksen rakentuminen on kiivasta lapsuudessa ja nuoruudessa. Uskonnon opetuksen tehtävä on auttaa oppilasta ymmärtämään uskonnon merkitystä yksilön ja yhteiskunnan elämässä niin, että hän saa monipuolisia rakennusaineita oman maailmankatsomuksensa rakentamiseen. Tavoitteet koskevat oppilaan kehittyviä tietoja ja taitoja affektiivista ulottuvuutta unohtamatta.”Tuoko on siis sitä ei-tunnustuksellisuutta? Miltä kuulostaisi marxilaisen teorian kurssi, jossa yhdeksänvuotiaille lapsille tarjottaisiin ”rakennusaineita oman maailman­katsomuksen rakentamiseen” ja vieläpä ”affektiivista ulottuvuutta unohtamatta”?kyse ole varmaan mistään aivo­pesusta muttei myöskään tasapuolisesta uskontojen opettamisesta. Opetussuunnitelmankin mukaan omaan uskontoon ”perehdytään”, muihin uskontoihin ”tutustutaan”.Tarkoitus on varmaan hyvä. Opetussuunnitelmassa korostetaan, että koulussa pitää painottaa ”Abrahamin perillisten” yhteisiä asioita, jotta islamista ei muodostuisi väärää kuvaa. ”Samalla ’vieras’ islam saattaa näyttäytyä yllättävän paljon oman perinteemme sukulaisena”, verkkosivulla sanotaan.Mutta nuo ovat pelkkiä tyhjiä sanoja. Ei niillä ole merkitystä, jos uskonnonopetus alkaa siitä, että Abrahamin lapset ohjataan eri luokkahuoneisiin.ja kirkon erottaminen pitäisi viedä kouluissakin loppuun asti. Se tarkoittaisi sitä, että kou­luihin tulisi kaikille eri tavalla uskoville ja uskonnottomille pakollinen uskonto- ja elämänkatsomustiedon opetus. Sopiva aika sen aloittamiseen olisi yläaste.Affektiiviset ulottuvuudet voi jättää suosiolla kirkoille, temppe­leille ja moskeijoille, jotka hallitsevat sen puolen paljon paremmin kuin peruskoulun opettajat.Uusi oppiaine olisi hyödyllinen kristityille, jotka ovat usein parempia suvaitsemaan kuin kuuntelemaan eri tavalla ajattelevia. Mutta se olisi tärkeä myös muslimeille ja muille vähemmistöille, koska se vähentäisi uskonnollisen radikali­soitumisen riskiä.Ja hyvä se olisi myös uskonnottomille, koska kaikkien on tärkeää saada perustiedot eri uskonnoista sekä oppia ymmärtämään uskon­nollisia tunteita ja niiden merkitystä ihmisille.saattoivat jäädä koulun uskonnontunnit väliin, mutta johonkin minäkin uskon: siihen, ettei uskonnon pidä erottaa ihmisiä vaan tuoda ihmiset lähemmäs toisiaan.Ja se pitää aloittaa koulussa.