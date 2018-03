Mielipide

Vain tämä renessanssinero voisi pelastaa maakuntauudistuksen

Kuka

Aleksanteri Suuri

Sir Christopher,

osaisi ratkaista sote- ja maakunta­uudistuksen siten, että osapuolet voisivat säilyttää kasvonsa? Lähes kaikki ovat yhtä mieltä uudistusten tarpeellisuudesta mutta vastaavasti eri mieltä toteutus­tavasta. Ne, jotka olisivat valmiita hyväksymään hallituksen mallin, karsastavat kytkykauppaa keskustalaisen maakuntamallin ja kokoomuslaisen valinnanvapauden välillä.Mikä neuvoksi? Kotimaiset asiantuntijat on jo todettu joko a) kelvottomiksi, b) puolueellisiksi tai c) sekä että.Ratkaisijaa on etsittävä maailmanhistorian konsulttigalleriasta.ratkaisi Gordionin solmun miekallaan, kertoo legenda. Tässä tapauksessa miekkametodi on liian suoraviivainen. Se katkaisisi jo nyt ­langanohueksi haurastuneen kotimaisen konsensusperinteen.Onneksi taidehistorian puolelta löytyy sopiva hahmo. Vuonna 1632 Etelä-Englannissa syntynyt Sir Christopher Wren oli arkkitehti, matemaatikko, astronomi ja fyysikko – monipuolisuudessaan häikäisevä renessanssinero.Wren vastasi muun muassa Lontoon jälleenrakentamisesta vuoden 1666 suuren palon jälkeen. 1680-luvun lopulla Wren oli jo suunnitellut päätyönsä, St. Paulin katedraalin, kun hän sai pikkukeikan kotiseudultaan.Windsorin raatihuoneen suunnittelija oli kuollut, joten Wren pyydettiin apuun. Windsorin viskaalit säikähtivät nähtyään mestarin suunnitelmat. Yläkerran rakenteita kannattelevia pylväitä oli heidän mielestään liian vähän. Rakennushan saattaisi romahtaa!tuo lujuuslaskelmien Leonardo, oli suunnitellut vaativampia rakennuksia, joten hän tiesi, että virkamiesten toive oli paitsi typerä myös turha. Silti Wren toteutti pyynnön ja lisäsi piirustuksiin pari pylvästä.Hän ei kuitenkaan malttanut olla ­näpäyttämättä viskaaleita. Lisäpylväät eivät ulottuneet aivan kattoon asti, joten niillä oli vain koristeen virka. Jekku paljastui vasta vuosikymmeniä myöhemmin raatihuoneen restauroinnin yhteydessä.Miten Wrenin nerokkuutta voisi soveltaa maakuntauudistukseen?Yksinkertaisesti näin: Rakennetaan 18 maakunnan hallintohimmeli, ettei keskustalle tule paha mieli.Mutta olkoon osa näistä maakunnista ikään kuin ­koristepylväitä, joiden katveessa vir­kamiehet voivat rauhassa pyöritellä ­papereitaan ilman varsinaista vaikutusvaltaa.