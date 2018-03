Mielipide

Miksi asuintalot pitää tunkea puistoon?

Hyvinkään

Sveitsi on sukupolvien ajan ollut niin kaupunkilaisten kuin turistienkin suosima ulkoilualue. Kuivaa harjuilmaa on pidetty terveellisenä ja hyvänä hengittää. Sveitsin puisto on verrat­tavissa Hämeenlinnan Aulankoon: laaja vakiintunut ulkoilualue, jota ei kaupunkirakentaminen uhkaa.Sveitsin kohdalla tilanne on nyt muuttunut. Kaupunki on sopinut ”kehitysyhtiön” kanssa, että vastineeksi Sveitsin hotellin uudistamisesta yhtiö saa rakennuttaa puistoon näkyvälle paikalle kerrostaloalueen. Kaavaehdotuksen yli 40 000 kerrosneliömetriä tarkoittavat noin kahtakymmentä kerros­taloa ja noin tuhatta asukasta. Suunnitteilla on 4–5-kerrok­sisten asuintalojen lisäksi kahdeksankerroksinen tornitalo. Autoille tarvitaan kaksi pysäköintitaloa.Hyvinkäällä ihmetellään nyt, miksi asuintaloja pitää tunkea puistoon. Tonttipulaa ei ole, vaan rakennusmaata on valmiiksi kaavoitettuna vuosikausiksi.Suunniteltu asuinalue rajautuu suoraan Sveitsin luonnonsuojelualueeseen. Uusien asukkaiden myötä harjumaaston eroosio kiihtyy ja rauhoitus­alueen luontoarvot vaarantuvat. Kerrostalot korkealla mäellä rumentavat maisemaa. Komea hongikko katoaa.Erityinen ongelma on pohjavesi, jonka muodostumisaluetta rinne on. Jo nyt Sveitsin vedenottamo on joutunut vähentämään pumppausta pohjaveden alenemisen takia. Kun talot ja asfaltoidut pihat peittävät rinteen, pohjaveden saanti vähenee edelleen. Hyvinkääläisten mahdollisuudet käyttää pohjavettään heikkenevät.Kaupunkisuunnittelua näyttää ohjaavan lyhytnäköinen ­yksityisen yrityksen voiton­tavoittelu. Sama yhtiö on asialla myös Lohjalla, jossa se tar­joutuu rakentamaan hotellin, jos se saa pystyttää kerrostalo­alueen puistoon.Hyvinkää pyrkii profiloitumaan luontomatkailukohteena ja on kehittänyt sillä silmällä myös Sveitsin ulkoilureittejä. Betonilähiö Sveitsin puistossa on pahasti ristiriidassa luontohankkeiden kanssa.