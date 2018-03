Mielipide

Yliopistot tarvitsevat kansainvälistä rahoitusta

yliopistot tarvitsevat yhä enemmän kansainvälistä rahoitusta tutkimuksen ja opetuksen laadun kehittämiseen. Nyt niissä tehtävä koulutus ja tutkimus rahoitetaan valtaosin kotimaisin varoin.Opetus- ja kulttuuriministe­riön Visio 2030 -työssä tunnistetaan, ­että tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseen tarvitaan lisää osaajia sekä tasokasta korkeakoulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.Vi­sion mukaan maamme korkeakoulukenttää pitää kehittää, jotta se olisi kansainvälisesti kilpailukykyisempi tutkimusrahoituksen hankinnassa ja rekrytoinneissa. Tavoitteena on, että kotimainen julkinen ja yksityinen panostus tutkimus- ja ­kehitystoimintaan nostetaan vuoteen 2030 mennessä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.Kotimaisia resursseja ja rahoittajia on kuitenkin rajallisesti. Ne eivät yksin riitä tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseen ja yliopistojen pärjäämiseen globaalisti. Kotimaista rahoitusta ei myöskään kohdisteta tarpeeksi moniin kansainvälisesti merkittäviin tutkimusalueisiin.yhteiskunta hyötyy, kun suomalainen yliopisto saa hakemaansa lisärahoitusta. Jokainen yliopistoon sijoitettu euro tuottaa yhteiskuntaan viisinkertaisen summan, todetaan tuoreessa eurooppalaisten yliopistojen vaikuttavuusraportissa.Kansainvälisen rahoituksen hankkiminen onkin avaintekijä koti­maisen tutkimuksen ja koulutuksen laadun parantamisessa sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämisessä.Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) myöntämän rahoituksen rooli on ollut suuri yliopistojen saamassa kansainvälisessä tutkimusrahoituksessa. Helsingin yliopisto on saanut ERC-rahoituksen yli 60 hankkeelle. Yhteensä hankkeet ovat keränneet yli sata miljoonaa euroa. Rahoitus on mahdollistanut huippututkimuksen laajalla rintamalla.tutkimusrahoituksessa on tapahtumassa suuria muutoksia, joiden seurauksia voidaan vasta arvailla. Seuraava tutkimuksen puiteohjelma (FP9) on parhaillaan valmistelussa: Suomenkin pitää vaikuttaa sen sisältöön ja rahoitukseen. Britan­nian ero EU:sta vie unionista yhden merkittävimmistä tutkimusrahoittajista. Brexit heikentää EU:n kilpailukykyä ja vaikeuttaa tiede­yhteistyötä.Tutkimusrahoituksen jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää, että kaikki EU:n jäsenmaat painottavat tutkimuksen ja korkeakoulutuksen sekä niiden synnyttämien innovaatioiden rahoitusta. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi osuu eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan vuoden 2019 loppupuoliskolle. Silloin meillä on hyvä tilaisuus nostaa esiin koulutuksen ja osaamisen merkitys unionin kilpailukyvylle. Samoin Suomen pitäisi puheenjohtajuuskaudellaan Arktisessa neuvostossa korostaa tutkimustiedon tärkeyttä.on tehnyt paljon työtä levittääkseen huippu­osaamista itäisen Keski-Euroopan maihin. Myös Euroopan johtavien yli­opistojen järjestö Leru on tiivistänyt yhteistyötään Itä-Euroopan yli­opistojen kanssa edistääkseen yhteisiä käytäntöjä ja parempaa tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa Euroopassa. Itäisen Euroopan maat eivät kuitenkaan ole olleet innostuneita osallistumaan tutkimuksen rahoitukseen EU:ssa, sillä ne eivät ole menestyneet hauissa hyvin.Eurooppalaisen tutkimusrahoituksen kentän muuttuessa yhteistyötä on haettava myös Euroopan ulkopuolelta ja kansainvälisiltä säätiöiltä. Helsingin yliopisto on tehnyt useita vuosia yhteistyötä Pekingin yliopiston kanssa ja päässyt siten mukaan kiinalaisiin tutkimushankkeisiin ja -rahoitukseen. Suomen hallitus tukee uuden verkoston kautta myös yliopistojen maailmanlaajuista tutkimus- ja koulutus­yhteistyötä tehdäkseen suomalaista korkeakoulutusta tunnetuksi.tutkimusrahoituksen hauissa ei ole tarjolla pika­voittoja. Rahoituksen hakeminen on pitkäjänteistä työtä, johon tarvitaan verkostoja ja osaamista.Tieteenalojen välinen yhteistyö tutkimuksessa sekä läheisemmät ­välit tutkimusyhteisön, muun yhteiskunnan ja poliittisten päättäjien kanssa ovat välttämättömiä niin globaalien kuin paikallistenkin haasteiden ratkaisemisessa. Kansainvälisen rahoituksen hakeminen on tässä työssä keskeistä. Siksi se on kaikkien suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten tehtävä.