Suomi on kylmä, etäinen ja kova maa – suomalaisen lähin omainen on viranomainen

on kylmä. Suomi on paras ja ongelmaton. Jos jossain uskalletaan osoittaa ongelma, kaikkivoipa eduskuntamme säätää lain, jonka jälkeen ongelmaa ei enää voi ­olla.Suomi on etäinen. Suomen kieli on ainoa tuntemani kieli, jossa visiitille tuleva ystäväkin on aina vain vieras. Kai siksi suomalaisen lähin omainen on yhä viranomainen, joka useimmiten on vaikeasti saavutettavissa tai saavuttamaton.Lääkärinä olen ihmetellyt suomalaisen psykiatrian toimintamallia – sitä, kuinka ­sisäänpäin lämpiävää, suljettua ja elämästä eristäytynyttä tiimissä istumista se käytännössä on. Ja sitten, kun on jo myöhäistä, annetaan kriisiapua, johon siihenkin toimijoiden koulutus ja järjestelmä ovat puutteellisia.Olen opiskellut ja elänyt 20 vuotta ulkomailla ja tottunut siihen, että kynnys psykiatriseen hoitoon on olematon. Toki pääsy sairaalahoitoon perustuu lähetekäytäntöön, mutta niin, että antaessaan vähäisimmänkin merkin omasta epävarmuudestaan tai oman kätensä pelosta ihminen otetaan vastaan ­heti, kuunnellaan ja avataan pyytämättä turvaa tuovat ovet. Suomessa hoitoon pääsy on ­vakavissakin tilanteissa lähes mahdotonta. Siksikin väkivalta- ja itsemurhatilastomme ovat surullista luettavaa.Olen huolissani ja peloissani. Tunnen, kuinka kovuus vain lisääntyy. Äkkirikastunut ja juurettomaksi muuttunut maa on pinnallisuudessaan tappamassa loputkin välittämisestään.Nykyään lapsen on turvallista syntyä ambulanssissa tien päällä tai pahimmillaan taksissa huoltoaseman pihavaloissa. Vanhuksia koijataan yöpymään suursairaaloiden kokoomatiloihin, joista he aamulla palaavat konetutkimukset läpikäytyään usein entistä huonokuntoisempina takaisin alas ajettuun terveyskeskukseen. Vanhuspsy­kiatriaa ei juuri ole.Sote-päättäjien vastuu ei voi rajoittua vain rahaan. Kokoamisen sijaan olisi inhimillisempää tuoda palvelut esimerkiksi toimivaksi ja kustannustehokkaaksi osoitetun Varkauden mallin mukaan lähelle potilasta. Suosittelen tutustumaan