Mielipide

Uskonnon hiipuminen ei johda järjen voittoon

Ovikello

Elän

Uskontoon

Kun

Ennen

soi. Nainen avaa kotiovensa tummiin pukeutuneelle parille, joka kysyy: ”Olisiko Teillä hetki aikaa puhua Jumalasta?”Pian vieraat jo istuvat olohuoneen sohvalla. ”Juuri Jumalasta halusimmekin puhua kanssanne. Tiesittekö, että häntä ei ole olemassa? Jehovaa ei ole.” Nainen kuulee vierailta ­elämästään, muun muassa, että mies pettää. Nainen ostaa valon olentojen festivaalin pääsylipun 75 eurolla, sekä kolme kristallikiveä 150 eurolla. Niiden pitäisi auttaa vaikeassa elämäntilanteessa.Kun vieraat lähtevät, kukkaro on tyhjä. Raamatun paikalle sohvapöydälle jää kristallikivi.Kohtaus esitettiin sketsissä Viron television euroviisufinaalissa Eesti laul. Tarkoitus oli kuvata elämää Virossa vuonna 2018, ja siinä sketsi osui oikeaan.yhdessä Euroopan eniten maallistuneimmista maista. Virossa voi kuvitella, mihin vieraantuminen uskonnosta voi johtaa Suomessakin. Ainakaan seurauksena ei ole tieteellis-rationaalisen ajattelun voittokulku. Elämänpiiriä alkavat ympäröidä taikausko, astrologia, selvänäkijät ja muu mystiikka.Matkalla Tallinnan keskustasta Piritalle hiihtämään katse osuu horoskooppeihin bussin näyttöruudulla. Jokainen tallinnalainen tunnistaa kadulla pitkäpartaisen miehen, joka pyöräilee koira rinnallaan. Hän on astrologi Igor Mang. Hänen horoskoopeillaan Maalehti myy enemmän kuin muut lehdet. Silti yllätyin, kun järkevä ystäväni kertoi kutsuneensa selvänäkijän ja parantajan läheisensä avuksi sairaalaan.liittyvät tavat ovat yksi syvimmistä eroista kahden sata­vuotiaan naapuruksen, Suomen ja Viron, välillä. Ero näkyy selvästi pääsiäisenä. Pitkäperjantai on Virossa vapaapäivä, mutta toisena pääsiäispäivänä maanantaina alkaa arki. Hallitus torjui pääsiäismaanantain pyhittämisen viimeksi neljä vuotta sitten sillä perusteella, ettei se kuulu virolaiseen perinteeseen.Kirkkoon liittyvien tapojen kitkemisessä neuvostomiehitys onnistui. Ennen toista maailmansotaa Viro oli samantapainen luterilainen maa kuin Suomi. Noin 80 prosenttia väestöstä kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Uskonto kuului koulujen opetusohjelmaan. Siitä oli päätetty kansanäänestyksellä.Stalinin vainojen jälkeen vuonna 1957 Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruštšov käynnisti ohjelman uskonnon kitkemiseksi. Koekenttänä toimivat Viro ja Liettua. Tallinnassa uskontoasiainvaltuutettu selvitti, että kirkolla oli monopoli ihmisen elämänkaaren tapahtumiin, kuten ristimiseen, konfirmaatioon, kirkkovihkimiseen ja hautaan siunaukseen. Niitä alettiin korvata maallisilla neuvostovastineilla.tyttäreni tuli rippikouluikään Tallinnassa, hän ei ollut koskaan käynyt jumalanpalveluksessa. Maailman uskontoja oli sivuttu yhteiskuntaopin ja historian tunneilla joitakin kertoja koko kouluaikana.Kuudennen luokan yhteiskunta­opin kirjassa uskonnoista kerrotaan useammalla sivulla. Viroa käsittelevä luku alkaa: ”Viro on ollut pitkään kristillisellä vaikutusalueella.”Samassa luvussa esitellään pääasialliset uskonnot Virossa ja päädytään maauskoon, joka pyrkii elävöittämään kantaväestön vanhoja uskomuksia. Sen rituaalit toimitetaan usein luonnossa pyhässä hiidessä.Koska käsitys uskonnoista jää väkisinkin ohueksi, varasimme tyttärelle rippileiripaikan Suomesta. Luokkatovereille Tallinnassa hän kertoo, että äiti haluaa esitellä osan suomalaista kulttuuria.Viron itsenäistymistä sata vuotta sitten kirkko kuului lähinnä baltiansaksalaisille herroille. Neuvostopropagandassa tätä käytettiin taitavasti hyväksi. Käsitystä yrittävät muuttaa suomalaiset lähetystyön­tekijät, jotka toimivat yhteistyössä Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja nuorisotyö.Virolaiset eivät palanneet evan­kelis-luterilaiseen seurakuntaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, mutta vironvenäläiset liittyivät Moskovan patriarkaatin alaiseen ortodoksiseurakuntaan. Maailman uskontokartalla Viro merkitään nykyisin ortodoksiseksi.Varmalta ei näytä selvänäkijöidenkään voittokulku. Euroviisu­finaalin väliajan sketsi kertoi asennemuutoksesta. Kirkkoa ei enää pilkattu. Nyt naurettavalta näytti se, joka vaihtoi Raamatun kristallikiveen.