Jörn Donner mielipidesivulla: Ohjaajasadismi ei ole uutta

ei ole ensimmäinen eikä viimeinen elokuvaohjaaja, joka käyttää hyväkseen valtaansa nöyryyttääkseen näyttelijöitä. Tapauksia on vaikka kuinka paljon. Kaikki nämä siksi, että ohjaaja virheellisesti uskoo lopputuloksen tästä paranevan, torakoiden tai oksennuksen avulla.Se tosiasia, että sadismi kohdistuu lähinnä naisiin, antaa epämiellyttävän seksuaalisen häirinnän sivumaun.Yllättävää on se, että asianomaiset uhrit vasta nyt tulevat julkisuuteen. Itse olen pitkän ohjaajanurani aikana yrittänyt rakentaa kuvauksiin miellyttävän ilmapiirin, jossa näyttelijät viihtyvät. Kaikenlainen painostus on minulle vierasta, vaikka olen kokenut muiden ohjaajien kyseenalaistavan menettelyn.Ohjaaja, jolla on valta käsissään, voi esimerkiksi pakottaa näyttelijän lähes sataan uusintaotokseen kertomatta siihen syitä. Muitakin keinoja on: Ingmar Bergman lähetti lääkärinsä erään pääosanesittäjän puheille kertomaan keksityn tarinan siitä, että asianomaista uhkasi tappava tauti! Näyttelijän piti näyttää sairaalta tulevassa elokuvassa. Hän ”parani” heti kuvausten jälkeen.Kaiken tämän vallankäytön takana on ohjaajan yksinvalta, niin sanottu final cut, jonka perusteella ohjaaja, ei kukaan muu, saa määrätä elokuvan lopullisen muodon. Tuottajana olen joskus turhaan tapellut tätä sääntöä vastaan.Mitä me tästä opimme? Jos nainen sanoo ei, se on ei.