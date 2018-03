Mielipide

Kriisinhallinnan osaajat pitäisi koota yhteen

Kansainväliseen

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Kriisinhallintakeskuksen

Kokonaisvaltaisen

kriisin­hallintaan osallistuminen on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuus­politiikkaa. Se vaikuttaa myös maan sisäiseen turvallisuuteen. Kriisinhallinta käsittää sotilaallisen ja siviilikriisin­hallinnan, joita tukevat rauhanvälitys, kehitys­yhteistyö, humanitaarinen apu ja alan kansalaisjärjestöjen toiminta sekä tutkimus.Konfliktien määrä maailmassa on lisääntynyt. Samalla niiden luonne on muuttunut valtioiden välisistä sodista valtioiden sisäisiksi tai kaikki kansalliset rajat ylittäviksi radikaaleiksi väkivallanteoiksi. Usein puhutaan terrorismista. Uhkien joukkoon ovat nousseet niin kutsutut hybridi- ja kyberuhat, jotka ­hyödyntävät tavanomaisen sodankäynnin muotoja, ei-valtiollisia joukkoja ja tietoteknisiä keinoja ­yhteiskuntien haavoittamiseksi.Kansainväliset järjestöt kuten YK, EU, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj), ­Afrikan unioni ja Maailmanpankki ovat jo vuosia sopeuttaneet toimintatapojaan muuttuneeseen tilanteeseen. Suomessa eri rauhantoimijoiden kehittynyttä yhteistoimintaa kutsutaan kokonaisvaltaiseksi kriisinhallinnaksi. Kriisinhallinta kokonaisvaltaisesti suunniteltuna ja toimeenpantuna on niin kansallisesti kuin kansain­välisestikin vielä punomaton köysi.on mukana sekä YK:n että Etyjin kriisinhallinnassa. EU:n jäsenenä maamme lähin viitekehys on kuitenkin toiminta yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvissa kriisinhallintaoperaatioissa, joita EU:lla on yhteensä 17 Euroopassa, Lähi-idässä, Keski-Aasiassa ja Afrikassa. Väkilukuun suhteutettuna Suomi on EU:n suurin osallistujamaa, mutta osallistumista on vähennetty vuoden 2008 kansallisen strategian tavoitteesta.EU:ssa kriisinhallinnan tulevaisuutta pohditaan uusien haasteiden valossa: kyber- ja hybridiuhat, ­konfliktialueilta Eurooppaan suuntautuva hallitsematon muuttoliike sekä terrorismi halutaan ottaa paremmin huomioon kriisinhallinnan alan suunnittelussa ja kehittämisessä. ­Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus muodostavat kokonaisuuden.osallistumisesta kriisinhallintaoperaatioihin päättää ulkoministeriö. Sisäministeriön alainen Kriisinhallintakeskus palkkaa, kouluttaa, varustaa ja lähettää suomalaiset asiantuntijat maailmalle sekä tutkii alaa ja ylläpitää yhteyksiä muihin alan toimijoihin. Keskus on tehnyt eurooppalaisittain uraa­uurtavaa työtä vaatimattomin resurssein, joita on viime vuosina leikattu. Keskus yrittää pitää Suomen kehityksen kärjessä EU:ssa. Uusien haasteiden edessä suomalaista kriisinhallintaa pitää kuitenkin kehittää kokonaisuudessaan uudella tavalla.asemaa ja tehtäviä tutkinut sisäministeriön asettama selvitysryhmä on esittänyt eri hallinnonaloja yhdis­tävän kokonaisvaltaisen kriisin­hallinnan keskuksen perustamista ja asian valmistelua tällä hallituskaudella. Esitys ei ole valitettavasti johtanut toimenpiteisiin.Uusi keskus tarkoittaisi alan suomalaisten toimijoiden osaamisen yhdistämistä. Siihen kuuluisivat ­ainakin ulko- ja sisäministeriön ­kriisinhallinnan ja rauhanvälityksen osaajat, Kriisinhallintakeskus, Puolustusvoimien kansainvälinen keskus, poliisi, alan kansalliset ja kansainväliset järjestöt sekä tutkimus­laitokset kuten Maanpuolustus­korkeakoulu ja yliopistot. Työ voitaisiin aloittaa strategisen suunnittelun koordinoinnilla.Hyötyä koituisi kokonaiskuvan katsomisesta yhdessä, keskeisten toimijoiden paremmasta verkottumisesta ja osaamisen paremmasta kartoittamisesta, nopeammasta tiedonkulusta ja avoimemmasta ajatustenvaihdosta. Yhteinen suunnittelu ja lähentyminen tehostaisivat henkilöresurssien käyttöä.kriisinhallinnan toimintamallista voisi tulla Suomen vientituote EU:lle. Malli ei vain pitäisi Suomea kehityksen kärjessä vaan auttaisi myös muuta Eurooppaa vastaamaan tulevaisuuden kriisinhallinnan haasteisiin.Kriisinhallinnan asiantuntijat ottivat selvitysryhmän ehdotuksen ­innostuneina vastaan. Lähitulevaisuus näyttää, haluaako Suomi säilyä kehityksen etujoukossa.