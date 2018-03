Mielipide

Arvaamattomuus on ollut Venäjän tavaramerkki, mutta Trump vei senkin kilpailuedun

sunnuntain presidentin­vaalit Venäjällä saattoivat näyttää suomalaisista erikoisilta.Riippuu kuitenkin siitä, mihin vertaa. Jos ei rajaa vertailua niin sanottuihin länsimaihin, tapa järjestää vaalit oli tuttu monesta muustakin maasta. Oppositiolle ei jätetä tilaa eikä medialle vapautta. Lopputuloksen varmistaa viimeistään ehdokasasettelu.Venäjä on monella muullakin mittarilla normaali maailman maa. Korruption, sananvapauden ja ­oikeuslaitoksen toimivuudella mitaten se voi olla hyvinkin lähellä keskimääräistä tasoa: ei huippua mutta ei heikoimpiakaan.Tietysti Venäjällä on myös erityispiirteensä, kuten suuri pinta-ala, runsaat luonnonvarat, ydinase ja asema toisen maailmansodan voittajavaltiona. Suomelle Venäjästä tekee erityisen se, että se on naapuri.Silti suureen osaan maailmaa verrattuna Suomi ja muut Pohjoismaat – ja nykyisin myös Viro – ovat vertailujen kummajaisia, ei Venäjä.valtion tapa käyttää valtaa ei ole läpinäkyvää. Kulissien takana voi tapahtua paljon sellaista, jonka seuraukset yllättävät.Epäilyt hermokaasuiskusta Britanniassa, yritykset vaikuttaa muiden maiden vaaleihin ja väitetyt kyber­iskut luovat helposti mielikuvan liki noituuteen kykenevästä koneistosta.Hämmästyttävät suoritukset eivät kuitenkaan onnistu kaikilla elämän­alueilla. Jos Venäjän valtio olisi kaikessa niin taitava kuin hurjimmissa spekulaatioissa epäillään, meillä olisi itänaapurissa yksi maailman vauraimpia ja kehittyneimpiä maita.Tosin kyllä osittaisellakin suorituksella saa hämmennystä aikaan, jos poikkeaa pelisäännöistä.Venäjä on ­onnistunut viime vuosina palaamaan muun maailman huomion kohteeksi. Se käyttää voimaa keskellä Eurooppaa ja on jälleen tärkeä toimija Lähi-idässä. Vaikka kommunismi aatteena mureni, Venäjällä on ystäviä ja ymmärtäjiä useissa maissa poliittisen kentän laidalla.Jos Vladimir Putinin tavoitteena on ollut saada muut maat ajattelemaan jälleen Venäjää, hän on siinä onnistunut.Vielä tämän vuosikymmenen alussa monessa maassa poliitikon, virkamiehen tai tutkijan uran ­kannalta oli hukkaan heitettyä aikaa perehtyä Venäjän tapahtumiin. Nyt Moskova ja Kreml erottuvat taas kartalla. Profiilin nostaminen on vaatinut uhrauksia. Vasta myöhemmin voi sanoa tarkemmin, käykö suurvaltaprojekti liian raskaaksi vai onko Putin vain onnistunut pelaamaan hyvin käteen sattuneet huonot korttinsa.on monesti yllättänyt muut johtajat, mutta Venäjän ulko- ja voimapolitiikan menestyksestä viime vuosina on myös helppo ­rakentaa myyttiä.Vaihtoehtoisen näkökulman ­tarjoaa Kadri Liikin arvio presidentinvaalien jälkeisestä tilanteesta. Liik on virolainen toimittaja ja tutkija, joka nykyisin työskentelee Euro­pean Council on Foreign Relations -tutkimuslaitoksessa.Liik luettelee, miten asiat eivät kuitenkaan ole menneet aivan Moskovan oletusten mukaan. Länsi reagoi Krimin miehitykseen odotettua jyrkemmin, eikä pakoterintama ole murtunut. Kiinan investointien piti paikata läntisten yritysten jättämä aukko, mutta toisin kävi.Hillary Clintonin uskottiin voittavan Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja vetävän sen jälkeen tiukkaa Venäjän-vastaista linjaa. Clinton hävisi.Donald Trumpista odotettiin Venäjä-myönteistä presidenttiä, mutta välit Yhdysvaltoihin ovat vain viilenneet presidentistä huolimatta.EU:n piti kompastua velkakriisin jälkeen brexitiin, mutta unioni ­onkin jälleen löytämässä tarkoitustaan. Edes Ukraina ei ole kaatunut, vaikka korruptio ja surkea talous ovat huonoja perustuksia, joille maata pitäisi rakentaa.on viime vuosina ollut Venäjän tavaramerkki. Trumpin hallitsema Valkoinen talo on vienyt senkin kilpailuedun.Vladimir Putin ja hänen lähipiirinsä pohtivat nyt tarkasti, mitä seuraavaksi oikein pitäisi tehdä.Putin ei vaikuta luontaiselta talousajattelijalta, mutta joka kerran, kun hän joutuu perehtymään sen alan ongelmiin, neuvot ovat samanlaisia.Ei ole oikotietä onneen, vaan perusasiat pitää panna kuntoon. Sitä auttaa osaamisen ja investointien houkuttelu ulkomailta.Viesti taitaa olla sama myös muissa melko keskimääräisissä maissa, miksei kehittyneemmissäkin.