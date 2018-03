Mielipide

Puhe koulunkäynnistä rajoittuu sen hintaan ja kestoon

On

Oppivelvollisuuden

Opetusministeriön

hienoa, että koulun­käynnistä ja opiskelusta puhutaan. Surullista on, että useimmiten kyse on vain siitä, mitä se maksaa. Esimerkiksi koulutusmenojen leikkauksiin ovat turvautuneet kaikki puolueet. Kaikki niitä kiivaasti myös vastustavat, kun oppositio kutsuu.Enemmän ideologisia eroja syntyy, kun katse kääntyy siihen, kuka koulutuksen maksaa ja kauanko se kestää.Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitusneuvotteluissa esillä oli jopa vaihtoehto, että yhdeksänvuotisesta peruskoulusta sietäisi nirhaista yksi vuosi pois säästöjen saamiseksi.Nyt liki kaikki puolueet, Sdp etunenässä, ovatkin valmiita venyttämään pakollista koulunkäyntiä. Pisimmän opinpolun eli 5-vuotiaasta 19-vuotiaaksi asti esitteli äsken opettajien järjestö OAJ, tosin joustoin varustettuna: nopeamminkin voisi edetä ja tukea tulisi saada.pidennys toisi ammattikoulun ja lukion opiskelijoille maksuttomat oppimateriaalit, joita järjestöjen kansalaisaloitekin vaatii.Perusteluita vaateille piisaa: peruskoulun pohjalta ei enää töissä pärjää, ja köyhille perheille parin tonnin kirjahankinnatkin ovat liikaa. Silti ongelmat koskevat vain vähemmistöä, sillä koulutususko on yhä voimissaan. Kaikki pyrkivät peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin, ja liki kaikki myös niihin pääsevät. Myös keskeyttäminen on vähentynyt.Oppivelvollisuuden pidennyksen puolustajien mukaan pakko on kelpo motivaattori, mutta sitä on syytä epäillä. Jos opinnot eivät maistu, tuskin ne sakon uhallakaan tuottavat ”pakkotutkinnon” ohella aitoa ja laajaa osaamista saati halua oppia koko ajan uutta. Ja sitähän työelämä nyt huutaa.syksyllä asettama arvovaltainen osaamispaneeli oli kaivanut arkistoista jo 1960-luvulla lanseeratun elinikäisen tai jatkuvan oppimisen, jolle voidaan rakentaa Suomen tulevaisuus. Yhtä lailla toteuttamiskelpoinen yhä olisi viime vuonna kuolleen, pariin otteeseen opetusministerinäkin 1970-luvulla olleen Jaakko Itälän ehdotus yhtenäisestä toisen asteen koulutuksesta, joka toisi niin valkolakin kuin haalaritkin.Nythän ammattikoulutusta viedään yhä enemmän työpaikoille, kun taas lukiolaisille luodaan kurkistuksia korkeakouluun. Toisaalta hoetaan perinteisten ammattien häviävän ja kaikkien tarvitsevan yleissivistystä ja vaikka kielitaitoa.