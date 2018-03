Mielipide

Liian värikkäät talot pilaavat Helsingin katukuvan – Merihakakin näyttää pian pittoreskilta

Helsingissä on kamalaa. Jätkäsaaressa on joitakin tyylikkäitä rakennuksia, mutta yleisesti ottaen sekä Jätkäsaari että muut rakenteilla olevat kaupunginosat täytetään perusmodernismilla. Räikeillä väreillä ja lasikonttikonsteilla rakennusten julkisivuissa ja katoilla yritetään hämätä, ettei kyseessä olisikaan nauhaikkunallinen 1960-luvun luomus.rakennettavat toimistokolossit muistuttavat hämmästyttävän paljon Itä-Berliinin Alexanderplatzia. Moni konservatiivi toki pitää kaikkea nykyarkkitehtuuria pelkästään tylsinä lasikuutioina, mutta Pasilan tapauksessa kyseessä on aivan selvästi esteettisestikin Itä-Pasilan jatke.Kalasatamaan nousee Helsingin ensimmäinen ”pilvenpiirtäjä” – teoreettisesti hyvinkin jännä ja kiinnostava hanke. Jokainen Kalasatamassa käynyt voi surullisesti kyllä todeta, että tornin harmaanvihreä julkisivumateriaali muistuttaa lähinnä aaltopeltiä. Jos alueelle tosiaan nousee kokonainen rykelmä torneja eikä julkisivumateriaalia muuteta, Merihaka tulee Kalasataman rinnalla näyttämään jo pittoreskilta.roikutaan jo kohta vuosisadan vanhassa modernistisessa muotoilussa ja suunnittelussa. Onhan se ymmärrettävää. Sodanjälkeiset vuosikymmenet edustavat Suomessa suurta teollistumisen ja vaurastumisen aikaa – Aalto, ”Nordic design” ja hyvinvointi-Suomi kulkevat käsi kädessä. Modernististen periaatteiden mukaisesti sekä Kalasatama että Pasila rakentuvat – nettikaupan aikakautena – kauppakeskusten ympärille, vaikka markkinointi­aineistossa puhutaan kanta­kaupungin jatkeista ja kivijalkakaupoista. Mihin nämä tulevat?Kalasataman asuinkorttelit on rakennettu kuin ne olisivat tiheämpi versio 1960-luvun lähiöistä. Katuja ja laitureita reunustavat tiiliseinät ja pyörä­varastot, jalkakäytäviä usein pieni ei-kenenkään-maa: joko polvenkorkuinen kukkapenkki tai pieni pala nurmikkoa. Punavuori, Töölö ja Kallio ovat kyllä tästä kaukana.Helsinkiä verrataan esimerkiksi Berliiniin, Hampuriin tai Amsterdamiin, näkyy selvästi, miten näissä Euroopan kaupungeissa osataan ottaa vaikutteita historiasta uusia alueita ja rakennuksia suunniteltaessa. Miksi näin ei tehdä Helsingissä? Helsinki on täynnä ainutlaatuista jugendia, tyylikästä 1920-luvun klassisismia ja tyylipuhdasta funkkista – silti uusi arkkitehtuurimme on kuin täysin taivaalta pudonnutta.Toivottavasti Helsingin katukuvaan saadaan enemmän vaihtelevuutta ja kauneutta, ennen kuin kaikki uudet kaupunginosat rakennetaan täyteen värikästä 1960-luvun retroa.