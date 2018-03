Mielipide

Euroopan rahaliiton sääntöjä pitäisi muuttaa

Euroopan rahaliittoa voidaan viimein alkaa korjata, kun Saksaan on nyt saatu hallitus. Vaikka visiot ovat kirjavat ja uudistuksilla on jo kiire, poliittinen tahto jäänee lopulta ­vähäiseksi. Syynä on populististen ja radikaalien puolueiden marssi parlamentteihin ympäri Eurooppaa. Tämä on ajanut valtapuo­lueet keskittymään sisäpolitiikkaan.Kunnianhimoisten visioiden sijaan tuleekin valmistautua raha­liiton maltilliseen ja realistiseen ­uudistamiseen. Tämä voidaan tehdä yksinkertaistamalla ja joustavoittamalla rahaliiton talous­poliittisia sääntöjä. Sääntökehikon yksinkertaistaminen on ­Euroopan komis­sion tavoite, jota Suomi on tukenut.Vuonna 1997 allekirjoitettu ­Euroo­pan vakaus- ja kasvusopimus asettaa budjettialijäämälle ja jul­kis­velalle kolmen ja 60 prosentin katot. Alun perin tarkoituksena oli varmistaa vastuullinen talouspolitiikka, mutta sopimus on osoittautunut taloudellisesti ja poliittisesti toimimattomaksi.Sääntöjen ongelma on, että ne koskevat vain heikkoja maita. Kun komissio yritti puuttua Saksan ja Ranskan alijäämiin 2000-luvun alussa, maat käyttivät veto-oikeuttaan epämieluisten päätösten välttämiseksi. Komissiolla ei ole uskottavia keinoja puuttua suurten maiden toimintaan, vaikka Ranska ja Espanja rikkovat nytkin kolmen prosentin sääntöä.Lisäksi velkasääntö on kuollut kirjain. Rahoitusmarkkinat eivät automaattisesti kyseenalaista valtion maksukykyä, vaikka velkakriteerit eivät täyttyisi. Italialla on velkaa yli 130 prosenttia, mutta maa saa lainaa edelleen halvemmalla kuin Yhdysvallat. Lisäksi eurokriisin seurauksena Euroopan keskuspankki on vaikuttanut tukitoimilla euromaiden maksukykyyn.Ei ole myöskään perusteltua kiin­nittää huomiota vain budjettiali­jäämiin. Euromaiden näkökulmasta vaihtotaseiden epätasapainot ovat budjettialijäämiä suurempi ongelma. Koska euromaat käyvät paljon kauppaa keskenään, etenkin isojen maiden suuret ylijäämät vaikeuttavat vaihto­taseen tasapainon saavuttamisesta.Ei ole kestävää, että vaihtotaseen alijäämistä rangaistaan ja samalla ylijäämiä ihaillaan. Euroalueen epävakautta ei voida poistaa puuttumatta vaihtotaseiden ylijäämiin. Saksaa ei voida pakottaa luopumaan ylijäämistään, mutta sääntöjä voidaan muuttaa – esimerkiksi niin, että kolme prosenttia ylittävistä vaihto­taseen ylijäämistä tulisi sijoittaa ­varoja Euroopan investointi­rahastoon.Sääntökehikkoa tulisi kehittää niin, että se huomioisi erilaiset tarpeet kasvu- ja laskukausina. Euro­kriisin aikana taloudellisissa vaikeuksissa olleet maat ajautuivat sääntöjen vuoksi tiukan budjetti­sopeutuksen ja palkkamaltin kierteeseen, ­mikä heikensi kokonais­kysyntää. Tämä pitkitti ­eurokriisiä ja sen mukanaan tuomia sosiaalisia ongelmia. Nousukausina budjettisääntöjä voisi tulkita kirjaimellisemmin, mutta ulkoisten šokkien iskiessä ­tulisi sallia ­nykyistä suurempi ­talouspoliittinen liikkumavara.Säännöt eivät myöskään saisi ­estää julkisia investointeja aloille, jotka ovat hyvinvoinnin ja elin­keinorakenteen kannalta välttä­mättömiä. Esimerkiksi investoinnit koulutukseen, terveydenhuoltoon tai maan muihin strategisiin kärkihankkeisiin voitaisiin jättää sääntökehikon ulkopuolelle.Petteri Orpo (kok) julkaisi maaliskuun alussa Hollannin, ­Irlannin, Latvian, Liettuan, Viron, Ruotsin ja Tanskan valtiovarain­ministerien kanssa kannanoton, jossa korostetaan EU:n valtioiden vastuuta omasta taloudestaan. Uusi pohjoisten EU-maiden liitto kertoo valtioiden kasvavasta merkityksestä unionissa.Sääntöjen muuttaminen onkin helpoin tapa korjata Euroopan raha­liitto, jossa yhteisvastuu ja ­tulonsiirrot ovat kirosanoja. Sääntöjä muuttamalla EU-maille voidaan antaa ­entistä suurempi talouspoliittinen liikkumavara. Tämä vähentää tarvetta yhteisvastuun kasvattamiseen. Samalla suurempi liikkuma­vara lyhentää tulevia kriisejä.Eurooppa ei ole vieläkään poliittisesti toipunut talouskriisistä. Vaikka Euroopassa on nousukausi, populististen ja radikaalien puolueiden kannatus on korkealla. Kaikki ­Euroopan suuret maat ovat jonkinlaisessa poliittisessa kaaoksessa. Jos euro­aluetta ei korjata, radikaalien liikkeiden osuus on seuraavan kriisin koittaessa vielä suurempi.