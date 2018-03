Mielipide

Donald Trump ilmoitti maaliskuun alussa aikeestaan asettaa tuntuvia tuontitulleja Yhdys­valtoihin tuotavalle teräkselle ja alumiinille. Euroopan unioni ja jotkut USA:n liittolaiset saattavat lopulta välttyä tulleilta, mutta epätietoisuus Yhdysvaltojen päämääristä on edelleen suurta.Päähuomio on taas kohdistunut Donald Trumpin outoon ja arvaamattomaan käytökseen. Trumpista on tullut otollinen kritiikin ja naureskelunkin kohde.Trump-kritiikkiin sekoittuu usein älyllistä laiskuutta sekä haluttomuutta pohtia vakavasti maan nykyhallinnon toiminnan logiikkaa. Trumpin toiminnassa voi nimittäin olla viitteitä laajemmasta geopoliittis-taloudellisesta strategiasta.koskeva linjaus on nähty talouspoliittisena siirtona ja samanlaisena Trumpin ydinkannattajien kosiskeluna kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen Israelin-suurlähetystön siirto Tel Avivista Jerusalemiin.Monet Trumpin hallinnon toimet on kuitenkin mahdollista nähdä osana radikaalia mutta omalla tavallaan johdonmukaista kampanjaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa öljyn maailmanmarkkinahintaan, heikentää maailmanlaajuisen vapaakaupan toimintaedellytyksiä ja ennen kaikkea horjuttaa Kiinan nousua.Viime joulukuussa julkaistussa Yhdysvaltojen kansallisessa turval­lisuusstrategiassa Kiinaa ja Venäjää pidetään maina, jotka uhkaavat ­vakavimmin Yhdysvaltojen turvallisuutta ja vaurautta. Kiinan viime vuosikymmeninä nopeasti kasvanut vauraus perustuu ylijäämäiseen ­ulkomaankauppaan. Kommunistisesta Kiinasta onkin paradoksaalisesti tullut vapaakaupan ja monenkeskisten instituutioiden tukipilari.Trumpin hallinto on jo ennen tulleja koskevia ilmoituksia hyökännyt monia kansainvälisiä instituutioita, kuten Tyynenmeren ja Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksia sekä Pariisin ilmastosopimusta vastaan. Teräs- ja alumiinitullit voidaan nähdä jatkona sille, että Yhdysvallat asetti jo tammikuussa korkeat tuontitullit pesukoneille ja aurinko­paneeleille. Näidenkin tullien on katsottu kohdistuvan erityisesti Kiinaa vastaan.ovat hyväksi ja niitä on helppo voittaa”, Trump julisti yhdessä kritisoidussa twiitissään.Viennin ja aineellisen kasvun häiriintyminen johtaisi pitkällä aika­välillä Kiinassa todennäköisesti voimakkaisiin kerrannaisvaikutuksiin. Voidaan väittää, että Kiinan sisäinen vakaus on viime vuosikymmeninä lunastettu juuri nopealla talouskasvulla. Jos Kiinan talouskasvu häiriintyy, esimerkiksi maan sosiaaliset epäkohdat, kansalliset vähemmistöt ja ympäristöongelmat muodostuisivat vaikeammin hallittaviksi. Samalla yltyisi Kiinan yksinvaltaisempaan suuntaan kehittyvään hallintoon kohdistuva kritiikki.Tällaisessa asetelmassa Kiina joutuisi lopulta kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota sisäisiin ongelmiinsa. Epäilemättä Yhdysvallatkin kokisi heikentyneen vapaakaupan vuoksi taloudellisia menetyksiä, mutta muun muassa Yhdysvaltojen oman ener­giantuotannon ja vahvojen sisämarkkinoiden vuoksi maan kestokyky on merkittävästi parempi kuin Kiinan.Toisaalta Trumpin hallinto saattaa laskea sen varaan, että Yhdysvallat pääsee kriisivaiheen jälkeen luomaan maailmantalouden uusia pelisääntöjä nykyistä edullisemmasta asemasta.on totuttu odottamaan sotilaallisia voimannäyttöjä erilaisissa ristiriitatilanteissa. Asevoimia modernisoidaan nyt niin Yhdysvalloissa, Kiinassa kuin Venäjälläkin, mutta sotilaallisen voiman osoittaminen ei välttämättä ole Trumpin hallinnolle luontaisin tapa käydä aikamme suurvaltakilpailua.Kenties Kiinan taloudellisen – ja sitä kautta sotilaallisen – nousun horjuttaminen on Yhdysvaltojen ­nykyhallinnon arvion mukaan mielekäs ja jopa tiettyjen uhrauksien arvoinen toimintatapa.Estääkö Trumpin leimaaminen impulsiiviseksi mielensäpahoittajaksi ja neuvonantajiaan erottavaksi viihdeohjelmahahmoksi meitä näkemästä pidemmälle? Olemmeko juuri todistaneet ensimmäisiä laukauksia laajamittaisessa Kiinaan kohdistuvassa geopoliittis-taloudellisessa kampanjassa?