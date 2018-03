Mielipide

Koko perintöjärjestelmä tulisi lakkauttaa

poliittisesta vastarinnasta huolimatta Suomi on yhä niiden maiden joukossa, jotka tarjoavat kansalaisilleen parhaat edellytykset toteuttaa unelmiaan ja elää tasa-arvoisina muiden kanssa. Yhteiskunnallisen aseman ansiopohjaisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo kärsivät kuitenkin eräästä aristokratian reliikistä, joka on silkkaa dopingia rehellisessä kilpailussa yksilöiden välillä.Kyse on tietenkin perinnöstä ja sen kiistattomasta roolista yhteiskunnassa. Vaikka syntymäperustaisia oikeuksia on tasaisesti kavennettu jo yli sadan vuoden ajan, perintö on pysynyt suhteellisen koskemattomana etuna – siitä huolimatta, että se on avoimessa sanaharkassa mahdollisuuksien tasa-arvon kanssa. Onko mitenkään perusteltavissa, että lapsi, joka syntyy rikkaaseen perheeseen, saa elinikäisen vakuutuksen kaikkia kuviteltavissa olevia riskejä vastaan siinä missä muut elävät epävarmuudessa?Kuten muun muassa Thomas Piketty on osoittanut, perinnön kautta kasautuva varallisuus on suurimpia tuloerojen tuottajia. Perintö onkin eräänlainen eri­arvoisuuden erikoistehoste, joka yllyttää kaikkia muita tasa-arvoisia lähtökohtia murentavia mekanismeja. Meriitteihin perustuvan yhteiskuntajärjestelmän on mahdotonta toimia ihanteellisesti, jos jotkut saavat etumatkaa muihin nähden.Perintökeskustelun perisynti onkin se, että pohditaan, pitäisikö perintövero poistaa tykkänään vai prosenttiosuutta pienentää. Tämän sijaan olisi syytä miettiä koko perintöjärjestelmän mielekkyyttä. Ehta tasa-arvoisuus syntyessä on merkittävämpää kuin ihmisten oikeus siirtää omaisuuttaan eteenpäin jälkeläisille, joilla ei ole sen kartuttamiseen osaa eikä arpaa.Perintö itsessään tulisi lakkauttaa ja ihmisten elinaikanaan kerryttämä omaisuus lunastaa valtiolle kuoleman jälkeen. Siten rahat saisi kana­voitua esimerkiksi kolutukseen, infrastruktuuriin tai vastaaville yleishyödyllisille tahoille.