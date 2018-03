Mielipide

uudistuksen tavoitteina on parantaa hoidon saatavuutta ja integraatiota. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa uhkaa kuitenkin käydä toisin. Esityk­sessä valinnanvapauslaiksi tulevilta sote-keskuksilta ei edellytetä mielenterveys- tai päihdepalvelujen tarjoamista terveysneuvontaa lukuun ottamatta.Ajatuksena näyttää olevan, että mielenterveys- ja päihdeammattilaisten apua tarvitsevat potilaat ­ohjataan maakuntien liikelaitoksille. Uusi järjestely heikentäisi ja viivästyttäisi hoidon saantia sekä todennäköisesti lisäisi kustannuksia. Terveyskeskusten mielenterveys­ammattilaisten luona käydään vuosittain noin miljoona kertaa. Käyntien siirtyminen erikoispalveluja tuottaville liikelaitoksille ruuhkauttaisi jo nyt paineen alla toimivaa psykiatrian erikoissairaanhoitoa.ongelmat ovat kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Suomalaisten fyysinen terveys on yhä parempi, mutta vastaavaa myönteistä kehi­tystä ei ole nähtävissä mielenterveydessä.Joka toinen kokee mielenterveyden häiriön elämänsä aikana, ja mielen­terveyden ongelmien kustannukset Suomessa ovat vuosittain noin kuusi miljardia euroa. Mielenterveyden häiriöistä kärsivät ovat suurin kalliiden potilaiden sairausryhmä. Mielenterveyden ongelmat ovat myös keskeisin tekijä nuorten syrjäyty­misessä.Palvelujärjestelmän tulisi ­vastata ihmisten muuttuvaan palveluntarpeeseen. Esitetyssä muodossa sote-uudistus kuitenkin heikentää mielenterveys- ja päihdepalveluja.yhteiskunnalliseen haasteeseen on pyritty vastaamaan vahvistamalla suunnitelmallisesti terveyskeskusten ja muiden peruspalvelujen matalan kynnyksen toimintaa. Terveyskeskusten psykologit, psy­kiatriset sairaanhoitajat ja muut alan ammattilaiset tarjoavat hoitoa mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Riittävän varhain aloitetulla vuorovaikutuksellisella tuella ehkäistään ongelmien monimutkaistumista.Lakiin on eduskuntakäsittelyssä lisättävä selvät vaatimukset perus­tason mielenterveys- ja päihde­palvelujen tuottamisesta. Muuten on vaarana, että ­sote-keskukset rajaavat palvelu­tarjontaansa välttääkseen paljon ­palveluita käyttävien mielenterveys- ja päihdeongelmaisten listautumisen asiakkaikseen.Valtioneuvoston tilaama tuore tutkimusselvitys tukee perustason mielenterveys- ja päihdetyön valtavirtaistamista osaksi muita peruspalveluja. Parhaimmillaan tämä mahdollistaa avunhakijan kokonaisvaltaisen auttamisen ja palvelujen ­hyvän saavutettavuuden sekä vähentää stigmaa eli häpeäleimaa.Mielenterveys- ja päihdepalvelujen erottaminen yleislääkäripalveluista pirstoo hoidon ja lisää eri­arvoisuutta. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy usein fyysisiä sairauksia, joihin ei saada apua. Mielenterveysongelmaisten elin­ajanodote onkin Suomessa 15–20 vuotta lyhyempi kuin muun väestön.valinnan huumasta jouduttaisiin maksamaan kova hinta: tarjolla olisi enää vain tynkä nykyisten terveyskeskusten palveluista.Lakiesitys tarkoittaa siirtymistä laajan palvelun terveyskeskusjärjestelmästä kapeaan lääkärikeskeiseen palvelutarjontaan. Siinä vaarana on ihmisten ongelmien lääketieteellistäminen – medikalisointi – ja keskusteluhoidon jääminen lääkkeiden jalkoihin. Ongelmien medikalisointi lisää kustannuksia. Todellinen valinnanvapaus mielenterveys- ja päihdeongelmissa tarkoittaa mahdollisuutta valita hoidoksi myös ­soveltuva lääkkeetön vaihtoehto.Lakiesitykseen sisältyvä mahdollisuus henkilökohtaiseen budjettiin pitkäaikaisissa mielenterveyden häiriöissä on ­askel eteenpäin. Henkilökohtainen budjetti lisää tutkitusti kuntoutujien tyytyväisyyttä, tukee toipumista ja asettaa ihmisen paremmin keskiöön. Myös asiakas­seteli voi voimaannuttaa hoidon tarvitsijaa. Se voi vaikkapa helpottaa varhaista pääsyä psykoterapiaan.Ihminen tarvitsee mielenterveys- ja päihdeongelmissa sosiaali- ja terveydenhuollolta ripeää ja ammattitaitoista apua. Avun hakemisen ­tulee olla helppoa, ilman erillisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden tuottamaa leimautumista ja juoksuttamista eri luukuille.