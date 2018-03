Mielipide

Saaste tekee auringonlaskusta kauniin, mutta muuta hyvää siinä ei olekaan – Pekingin saastemössön keskellä on

Pekingissä

Viime talvi

Rajoitukset

Kiinan

moni toivoo rumempia auringon­laskuja. Minäkin.Nykyisin ne ovat parhaimmillaan kuin postikortti. Taivas hehkuu punaisen sävyissä pilvenpiirtäjien rytmittäessä utuisen kuvan alareunaa.Keltainen, lila ja punainen ovat illan viimeiset värit. Ilmassa olevat hiukkaset taittavat valoa ja punaisen aallonpituus on pisin. Mitä enemmän hiukkasia, sitä punertavampi taivaanranta. Pekingissä hiukkaset ovat usein saastetta tai savua.Iltaruskon kärjistetty oppimäärä: Mitä seesteisempi, sitä saasteisempi.Kiinan pääkaupungissa oli puhtaampi kuin vuosiin. Asiantuntijoiden mukaan noin puolet oli saasteiden vähentämistoimien ansiota, toinen puoli tuli suotuisista sääoloista. Pekingin taivas näytti usein samanlaiselta kuin Suomessa. Shanghai oli Pekingiä saasteisempi kaupunki ensimmäistä kertaa ikinä.Viime talvena Pekingissä ja lähialueilla terästeollisuuden tuotantorajoitukset olivat historialliset kovat. Miljoonilta kiellettiin kivihiilen poltto.päättyivät kaksi viikkoa sitten. Saastemössö laskeutui kaupunkiin melkein saman tien. Teollisuustuotanto on jyskyttänyt ennätystahtia – ja päästötkin ovat olleet ennätyksellisiä.Pekingissä on paraikaa toiseksi korkeimman tason saastevaroitus eikä esimerkiksi vanhoilla autoilla tai kuormureilla saa ajaa kaupunkiin.Siinäkö se nyt oli, hyvä ja kirkas aika?Ei sentään, toteaa Pekingissä asuva Greenpeacen ilmastoasiantuntija Lauri Myllyvirta. Tuotantopiikkiä osattiin odottaa. Pekingin ja lähiseudun osalta kokonaisuudessa ollaan yhä plussalla.Mutta ei pidä huokaista helpotuksestakaan, Myllyvirta sanoo. Kiinassa saastelukuja katsotaan usein Pekingin vinkkelistä, ja kuten viime talvenakin, kumarrus yksille on pyllistys toisille. Shanghaissa ja Kantonissa riittää tehtävää. Ja Pekingissäkin: pienhiukkastaso oli vuonna 2017 yhä viisi kertaa korkeampi kuin Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa.ympäristöministeri lupasi hiljattain julkistaa suunnitelman, jonka avulla Kiina voittaa saastesodan seuraavan kolmen vuoden aikana. Luvassa lienee kovia rajoituksia. Asiantuntijoista esi­merkiksi Lauri Myllyvirta uskoo, että rumemmat auringonlaskut ovat ihan oikeasti Kiinankin tavoitteena.Kysymyksiä on silti paljon. Milloin sota voidaan katsoa voitetuksi? Milloin ­auringonlasku on riittävän ruma?