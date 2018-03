Mielipide

Konservatiivin erottaa liberaalista vain yksi kysymys

Kali­fornian

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konservatiivipuolueet

Liberaaleilla

Konservatiiveja

yliopistossa Berkeleyssä pitkän uran tehnyt kielitieteilijä ­George Lakoff käytti kolmekymmentä vuotta miettien, miten Yhdysvalloissa erottaa konservatiivin liberaalista. Lopulta Lakoff ehdotti, että ero selviää yhdellä kysymyksellä: Hyväksytkö lapsesi ruumiillisen kurittamisen?Kysymys ei toimi Suomessa, jossa laki kieltää lapsen kurittamisen. Mutta olen silti viime aikoina miettinyt, mikä kysymys toimisi Suomessa. Tutkimme monen yliopiston yhteisessä BIBU-tutkimushankkeessa kansalaisten muutosta ja sitä, onko jako oikeistoon ja vasemmistoon jollakin tapaa muuttumassa.suuri enemmistö on jo pitkään pitänyt itseään keskiluokkana, jota halkoo jako konservatiiveihin ja liberaaleihin. Euroopassa työväenluokka on ollut keskiluokan kova kilpailija, mutta nyt talouden rakennemuutos murentaa sitä. Onko Amerikka tulevaisuutemme: syntyykö Eurooppaan suuri keskiluokka, jota halkoo jako konservatiiveihin ja liberaaleihin?Konservatismin synnytti Ranskan vallankumous, jonka säikäyttämänä 1800-luvulla syntyi uusi perinteitä ja auktoriteetteja korostava ideologia. Irlantilaisen Edmund Burken sanoin meidän tulisi pelätä Jumalaa, ihailla kuninkaita, arvostaa parlamenttia ja pappeja ja kunnioittaa aatelia.Nyt vuoden 2008 finanssikriisistä on seurannut konservatiivinen käänne, jossa haetaan vahvoja johtajia ja perinteisiä arvoja. Ei ehkä ole sattumaa, että tämän ajan ikoninen ­televisiosarja lienee The Queen ja että näyttelijä Gary Oldman pokkasi Oscarin elokuvasta Synkin hetki. Molemmissa on isossa roolissa 1900-luvun arkkikonservatiivi Winston Churchill, jossa tiivistyvät vahva johtajuus, perinteet ja isänmaa.johtavat läntisiä demokratioita, ja oikeisto­populistiset liikkeet imevät ääniä myös vasemmistolta. Konservatiiveja äänestävät myös monet pieni­tuloiset. Venäjällä Vladimir Putin, Kiinan Xi Jinping ja Intian Narendra Modi ovat hekin hengeltään natio­nalistisia konservatiiveja.Lakoff väittää, että Yhdysvalloissa konservatismin ytimessä on politiikkaa syvempi moraalinen käsitys siitä, millainen on hyvä perhe.Konservatiivien perheessä isät vievät eivätkä äidit vikise. Tiukka isä kasvattaa lapsiaan vastuuseen, itsekuriin ja ahkeruuteen, jotta nämä menestyvät vaarallisessa maailmassa. Yhteiskunnassa se tarkoittaa lain ja järjestyksen ylläpitoa, yksilön vastuun vaatimista, pientä julkista sektoria, tiukkaa suhdetta sosiaali­tukiin ja pakolaisiin sekä usein myös uskonnon korostamista.miehen ja naisen roolit eivät ole kiveen hakattuja. Vanhemmat ovat sallivia ja lapsia autetaan eteenpäin toteuttamaan itseään maailmassa, joka on mahdollisuuksia täynnä. Liberaalit kannattavat verovaroin rahoitettua julkisia palveluja ja turvaverkkoja, jotka auttavat kaikkia eteenpäin.Jaot ovat välillä syviä. Konservatiivit pitävät liberaaleja sinisilmäisinä lepsuilijoina, ja liberaalit konservatiiveja itsekeskeisinä tiukkapipoina.Myös Suomessa nykyhallituksen monet linjaukset ovat sellaisia, että niissä tuntuu kaikuvan klassinen konservatismi. Kotiäitiyttä suositaan kotihoidon tuella eikä isien perhe­vapaita edistetä. Aktivointimalli patistaa laiskoja töihin. Pakolaisille pidetään tiukkaa seulaa.näkyy monilla tahoilla Pörssiklubista Hommafoorumiin ja heitä vastaan noustaan liberaalien tunnusten alla. Poliittisesti jako näkyi, kun eduskunta äänesti samaa sukupuolta olevien avioliitosta vuonna 2014. Laki kyseenalaisti perinteisen perhemallin. Oikeisto hajosi konservatiiveihin ja liberaaleihin, kun erityisesti kokoomus halkesi kahtia. Vasemmallakin oli hajontaa. Konservatiivisesti äänestäneitä perussuomalaisia oli vaaleissa ­äänestänyt moni vanha demari.Mutta millä kysymyksellä tunnistaisi konservatiivin Suomessa?Vanha kunnon kysymys kodin, uskonnon ja isänmaan merkityksestä toimi Helsingin Sanomien vaali­koneessa, mutta moni myös valitteli, että se tuntuu vanhanaikaiselta.Mitä siis kysyä? Hyväksytkö sen, että lapsesi menee naimisiin samaa sukupuolta olevan puolison kanssa? Onko oikein, että lapsesi saa jälki-istuntoa, jos läksyt ovat tekemättä?Tai olisiko jokin muu kysymys, jolla tunnistaa konservatiivin Suomessa? Jos mieleen tulee sopiva kysymys, kertokaa.