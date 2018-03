Mielipide

Etelästä tarjotaan huonoja neuvoja Lapin työvoimapulaan

Jari Lindström (sin) esitti helmikuussa Rovaniemen-vierailullaan, että Lapissa työvoimapulan ratkaisemiseksi paikallisten yritysten tulisi ­ottaa mallia Suomen telakkateollisuudesta ja Uudenkaupungin autotehtaasta: ne rakentavat asuntoja työntekijöilleen ja kouluttavat työvoimansa itse – siis virallisen selityksen mukaan.Esityksen ongelmana on vertailuyritysten ja lappilaisyritysten – erityisesti matkailualan yritysten – kokoero. Lindström kehotti sesonkialalla toimivia mikroyrityksiä ottamaan mallia tuhansia ihmisiä työllistävistä suuryrityksistä. Ministeri tyrmäsi myös ulkomaisen työ­voiman tarveharkinnasta luopumisen työvoimapulan helpottamiseksi ja kehotti palkkaamaan ensisijaisesti omia työttömiä työnhakijoita.Matkailualalla ja sen vaikutuspiirissä suoraan tai epäsuoraan olevilla toimialoilla työ­voiman saatavuuteen vaikuttaa merkittävästi matkailun sesonkiluonteisuus ja siitä johtuvat maantieteelliset, rakenteelliset, taloudelliset ja sosiaaliset haasteet.työvoiman saatavuuden erityispiirteenä on väestörakenteen kehitys, muuttoliike ja palveluiden keskittyminen. Koulutustarjonnan vähentyminen ja siirtyminen yhä enemmän kasvupaikkakunnille maakunnan ulkopuolelle vaikuttavat erityisesti nuorten päätöksiin asuinpaikkakunnasta.Työvoiman liikkumisen esteeksi on muodostunut myös paheneva asuntopula. Useissa Lapin kunnissa ei ole tarjolla lainkaan vuokra-asuntoja, ja erityisesti sesonkiluonteisen työn tarjoajien mahdollisuudet omaan asuntotuotantoon ovat heikot. Asuntopula kohdistuu erityisesti matkailupaikkakunnille, joissa kunnan mahdollisuudet asuntotuotantoon ovat rajalliset.Työn vastaanottamisen kiinnostavuuden eli kohtaanto-ongelman syyksi on julkisuudessa mainittu alhainen palkkataso ja työehtojen laiminlyönti yrityksissä.Esiin on nostettu muutama esimerkki laiminlyönneistä, joiden perusteella ei kuitenkaan voida yleistää toimintatapaa alueelliseksi tai toimialakohtaiseksi.Työvoiman houkuttelemiseksi Lappiin on esitetty ratkaisuksi palkkatason nostamista muuta maata korkeammaksi. Esitys on täysin vailla taloudellista pohjaa, koska juuri matkailu­alalla tilikauden liikevaihto tehdään muutaman kuukauden ­aikana. Merkittävä osa alan toimijoista on mikroyrityksiä, ­jotka toimivat kannattavuuden rajoilla.keskustelua ja toimenpiteitä tulisi laajentaa niin, että ne käsittävät ­vähintään näkyvissä olevat hankkeet Pohjois-Suomessa ja koko arktisella alueella.Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet Lapissa lisään­tyvät, kun matkailun kasvun ja tiedossa olevien kaivosteollisuuden investointien lisäksi suunnitteilla olevat infra sekä kaivos- ja bioteollisuuden investointihankkeet toteutuvat. Kilpailu työvoimasta kiihtyy lähivuosina.